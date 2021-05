Sportmythen im Check – Bier nach dem Sport – ist das wirklich sinnvoll? Ausdauersportler greifen nach der Wanderung oder der Velotour zum kühlen Blonden. Der Gerstensaft hat durchaus seine positive Wirkung, doch die Studienlage ist nach wie vor dünn. Tobias Müller

Die Bierdusche danach ist bei Spitzentriathleten fester Bestandteil. Doch ist der Gerstensaft auch wirksam für die Erholung? Foto: Keystone

Die Temperaturen steigen, die Sonne scheint – da gibt es für viele nach einer Wanderung, einer Veloausfahrt oder einer Joggingrunde nichts Besseres als ein kühles Bier. Das alkoholische Getränk und die nichtalkoholische Variante wurden in den vergangenen Jahren immer beliebter, nicht nur bei Hobbysportlern, sondern auch bei Profis. In Deutschland wird ein erfolgreiches Triathlonteam von einer Biermarke gesponsert. Bei den Olympischen Winterspiele in Pyeongchang 2018 schickte eine grosse Brauerei 14’500 Liter an die von ihr gesponserten Athleten. Und nach einem Marathon lassen sich auch die schnellsten Ostafrikaner gerne mal mit einem überdimensionierten randvollen Bierhumpen ablichten.