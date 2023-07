Die Loubegaffer – Bier mit Holz-Leim-Note und von Graffenried in den USA Der neue Bierbecher im Wankdorf fiel beim YB-Saisonauftakt auch bei den Loubegaffern durch. Und der Stapi stieg in New York aufs Hochhausdach. Christoph Hämmann

Stadtpräsident trifft Alt-Bürgermeister: Alec von Graffenried (rechts) mit Michael Bloomberg. Foto: Craig Warga / PD

Die Loubegaffer und ihre Food-Scouts sind nun wirklich offen für fast jede gastronomische Innovation. Und selbstverständlich tragen sie auch ökologische Fortschritte mit, gerade wenn dies so niederschwellig ist wie das Verwenden der Recircle-Boxen, statt jeden Tag beim Thai, dem Inder oder dem Italiener des Vertrauens eine Einwegverpackung zu vernichten. Entsprechend unvoreingenommen – mehr noch: motiviert, es zu mögen – liessen sie sich am Sonntag beim Saisonauftakt des BSC Young Boys mit Chef Wanja Greuel ein Bier im Holzbecher ausschenken.

Doch bereits nach wenigen Schlucken war klar, dass die Stimmen jener Biertrinkerinnen und -trinker, die der YB-Experte unserer Sportredaktion letzte Woche zitierte, nicht übertrieben waren: Das Getränk schmeckt nach Leim und Holz beziehungsweise nach Kleister, jedenfalls nach zu vielen Aromen, die in einem herkömmlichen Lagerbier nichts verloren haben. Oder wie es YB-Fan Issos im Internet-Forum 1898.ch schrieb: «Wein im Holz sehr gerne, Bier lieber nicht.»

Laut Beobachtern waren bei YB - Lausanne YB-Angestellte unterwegs, um Kommentare zu den Holzbechern einzuholen. Es ist deshalb, wie vom YB-Experten dieser Redaktion vorausgesagt, schwer vorstellbar, dass sich der neue (Einweg-, notabene)Becher lange wird halten können. Zumal Greuel explizit von einem Pilotprojekt sprach, als er die hölzerne Innovation vor Saisonstart präsentierte. Ob YB nicht besser beraten wäre, ausnahmsweise auf den SCB mit Comeback-CEO Marc Lüthi zu schauen und wie dieser auf Mehrwegbecher aus Polypropylen zu setzen?

Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) dürfte YBs Start in die neue Saison verpasst haben, weilte er doch in der vergangenen Woche vier Tage in New York an einem Bürgermeisterseminar, ehe er noch «ein paar Tage in den USA» anhängen wollte, wie die Loubegaffer letzte Woche berichteten. Die Berner Medien übernahmen die Formulierung aus von Graffenrieds Präsidialdirektion, wonach Bloomberg Philantropies, die Stiftung des ehemaligen New Yorker Bürgermeisters Michael Bloomberg, dieses Jahr die Stadt Bern zur Weiterbildung eingeladen hatte; die NZZ dagegen machte ein neckisches Detail publik, als sie über von Graffenrieds Reise schrieb: «Der Transparenz halber sei erwähnt, dass Bloomberg nicht von sich aus auf den Berner aufmerksam geworden ist, sondern dieser sich selber um die Teilnahme bemüht hat.»

Wie auch immer: Dem Stapi dürfte der Aufenthalt im Big Apple gefallen haben. Auf einem Bild, das Bloomberg Philantropies zur Verfügung stellte, strahlt er neben Bloomberg himself wie ein Maikäfer. Und in der Nacht auf Montag (Schweizer Zeit) postete er auf Instagram ein Video vom Dach eines Wolkenkratzers, das nach einer würdigen Party aussah. Ein mit den neusten Bürgermeister-Skills aufdatierter Stadtpräsident mit Hochhaus-Bezug: Mit Blick auf die Abstimmung über die Fusion Berns mit Ostermundigen kann das nur helfen.

