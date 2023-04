Tag des Bieres in Matten – «Bier fördert die Geselligkeit» Die Rugenbräu AG feierte den Nationalen Tag des Schweizer Bieres mit viel Musik. Höhepunkt des Fests war die Verleihung des Bierordens. Monika Hartig

Verleihung des Bierordens (v. l.): Marco Aeschimann, Verkaufsleiter Aussendienst der Rugenbräu AG,

Ordensträger Daniel Graf von der Heller Gastro AG Grindelwald, Moderatorin Monika Erb und Christoph Lienert, stellvertretender Direktor des Schweizer Brauerei-Verbandes. Foto: Monika Hartig

«Das Getränk Bier gehört in eine Runde, wo reger Austausch ist, etwa ein Stammtisch, denn es fördert die Geselligkeit», erklärte Remo Kobluk, CEO der Rugenbräu AG in Matten bei Interlaken, am Tag des Schweizer Bieres. Das fröhliche Fest jeweils zur Saisoneröffnung fand zum vierten Mal statt. Damit soll das Handwerk der nationalen Braukunst geehrt werden.