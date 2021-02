Wenn die Bars geschlossen sind – Bier aus dem Kiosk Das Café des Pyréenés am Berner Kornhausplatz, kurz Pyri, schenkt seit kurzem Bier zum Mitnehmen aus. Lea Stuber

Gezapft wird das Bier beim Pyri nicht hinter den Tresen, sondern hinter dem Fenster. Foto: Manuel Zingg

Es soll auch ein Zeichen sein, dass es noch da ist. Trotz geschlossener Restaurants, Bars und Cafés. «Still alive», so kündigte das Café des Pyréenés, auch bekannt als Pyri, Ende Januar seinen Bierkiosk an. Nun macht das Pyri-Team am Kornhausplatz in Bern also, was noch möglich ist, und schenkt Bier durch ein Fenster direkt auf die Gasse aus. Bier zum Mitnehmen.

Pyri-Geschäftsleiter David Steinmann sagt: «Die Waren, die wir im November und Dezember eingekauft und bezahlt haben, sind sowieso da. Statt zu Hause zu hocken, können wir ja auch für die Leute da sein.» Der soziale Aspekt – einen Begegnungsort schaffen –, er sei wichtiger als der ökonomische. «Zu schauen, wer ume ist – das ist normalerweise die Motivation, um ins Pyri zu kommen. Jetzt trifft man sich halt auf der Strasse.»