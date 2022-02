Bienenzüchterverein im Oberland – Bienenfleiss statt Winterpause Der Bienenzüchterverein Region Jungfrau hat Aus- und Weiterbildung auch in der Pandemie weitergeführt – und eine neue Belegstation aufgebaut.

Der erfolgreiche Bienenzüchter Martin Ammeter. Foto: PD

«2021 war ein schwieriges Jahr», sagte Präsident Robert Seematter an der Hauptversammlung des Bienenzüchtervereins Region Jungfrau in Wilderswil. Sitzungen, der Imkergrundkurs sowie Austausch und Weiterbildung in den monatlichen Höcks waren nur mit viel Zusatzaufwand möglich.

«Der Vorstand arbeitete aber unermüdlich und bereitete auch für 2022 ein vielseitiges Programm und einen Kurs für Königinnenzucht vor», heisst es in einer Mitteilung des Vereins. Zudem baute die Carnica-Zuchtgruppe des Vereins in der Nessleren ob Saxeten eine neue Belegstation auf, in der Züchter ihre Königinnen von reinrassigen Carnica-Drohnen begatten lassen können. Der Verein hatte dem Projekt an der schriftlichen Versammlung 2021 zugestimmt; derzeit läuft noch die Vernehmlassung für die kantonale Schutzzone rund um die Station.

Neue Mitglieder gewonnen

Für die Zucht der Drohnenvölker werden auch Königinnen der neuen Vereinsmitglieder Martin Ammeter und Peter Baumgartner eingesetzt, die letztes Jahr sieben der zehn besten Königinnen der Schweiz stellten. «Die Siegerkönigin hat gut überwintert», sagte Martin Ammeter an der Hauptversammlung. Das sei nicht selbstverständlich, denn nach dem kalten, nassen Frühsommer 2021 seien im Winter viele Bienenvölker eingegangen, schreibt der Verein.

Die 16 Völker des Lehrbienenstands in Zweilütschinen haben aber alle überlebt, wie Betreuerin und Kursleiterin Sandra Seematter berichtete. Präsident Robert Seematter rief die Imker auf, Verluste innerhalb der Region auszugleichen – «denn wenn wir Bienenvölker über weitere Distanzen kaufen oder verkaufen, steigt auch das Risiko, Krankheiten zu verschleppen». Der Bienenzüchterverein wuchs leicht und zählt heute 139 Mitglieder. 49 davon kamen zur Hauptversammlung und genehmigten einträchtig sämtliche Geschäfte.

pd

