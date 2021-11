Gaëtan Haas vor dem Derby – Biels Captain steht für die Versäumnisse des SCB In Bern lernte er, hart zu arbeiten. In der NHL verlor er die Lust am Eishockey. Nun ist der 29-Jährige zurück in Biel – auch, weil sich der SCB zu spät um ihn bemüht hat. Marco Oppliger

Nun ist er wieder auf der Gegenseite: Nach zwei Jahren in Bern ist Haas über den Umweg NHL zum EHC Biel zurückgekehrt. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Die Anekdote erzählt er beiläufig und genüsslich. Einmal habe er dem ältesten Sohn von Mathieu Tschantré eine Tasse geschenkt – eine SCB-Tasse. Gaëtan Haas lacht herzhaft. Weil er sich damals natürlich bewusst war, dass das Präsent seine Wirkung nicht verfehlen wird. Eine SCB-Tasse im Küchenschrank von Tschantré, dem Bieler Langzeit-Captain: Mehr Provokation ist kaum möglich. Nun ist Haas zurück beim EHC Biel. Weshalb ihn Tschantré wissen liess, dass er die Tasse nun ja wegschmeissen könne.

Haas wirkt zufrieden, gelöst. Er hat bei seinem Stammverein wieder gefunden, was ihm nach zwei schwierigen Jahren in Edmonton abhandengekommen war: die Lust am Eishockey.