Sanierung geplant – Bieler Museum macht das Grundwasser zu schaffen Das Museum Neuhaus muss das Fundament sanieren, um mit den Schwankungen des Grundwasserspiegels zu recht zu kommen. Das soll 1,7 Millionen Franken kosten.

Das Museum Neuhaus befindet sich hinter diesen Bäumen in Biels Seevorstadt. Google Street View

Dem Museum Neuhaus in Biel machen Schwankungen des Grundwasserspiegels zu schaffen. Nun will die Museumsstiftung mit Hilfe von Stadt Biel und Kanton Bern das Fundament sanieren.

Wie die Stadt Biel am Dienstag mitteilte, ist dafür ein Betrag von 1,7 Millionen Franken veranschlagt. Die Stadt will gegen 650'000 Franken übernehmen. Über den entsprechenden Kreditantrag des Gemeinderats befindet der Stadtrat an seiner Sitzung vom 16./17. September. Etwas über 600'000 Franken übernimmt der Kanton, 425'000 Franken die Stiftung Museum Neuhaus.

An den Gebäuden des Museums waren in den letzten Jahren vermehrt Fassadenrisse und Schäden an Türen und Fenstern festgestellt worden. Messungen zeigten danach signifikante Absenkungen des Fundaments. Um weitere Absenkungen und Schäden zu vermeiden, ist dessen Sanierung nötig. Die eingeleiteten Sofortmassnahmen hätten eine weitere Verschlechterung nicht aufhalten können.

Das Museum Neuhaus bildet seit 2012 zusammen mit dem Museum Schwab das Neue Museum Biel. Die beiden Häuser widmen sich der Geschichte, der Kunst und der Archäologie.

