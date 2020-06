Nach Corona-Alarm – Bieler Kitas nehmen Betrieb wieder auf In den zwei Bieler Kindertagesstätten, in denen Betreuungspersonen positiv auf das Coronavirus getestet wurde, gab es keine weiteren Fälle. Die Einrichtungen nehmen am Montag wieder ihren regulären Betrieb auf.

In der Bieler Kindertagesstätte Bubenberg (Bild) und Zukunft wurde je eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Foto: Oliver Gresset/BT

Die beiden Bieler Kindertagesstätten Bubenberg und Zukunft, in denen je eine Betreuungsperson positiv auf das Coronavirus getestet worden war, nehmen am Montag ihren regulären Betrieb wieder auf.

Weitere Corona-Fälle habe es in diesen beiden Einrichtungen nicht gegeben, teilte die Stadt Biel auf Twitter mit. Die eine Kita wurde nach dem Auftreten des Corona-Falls vorübergehend geschlossen, in der anderen wurden die betroffene Betreuungsperson und ihre Kinder in Quarantäne geschickt.

Unterdessen wurden die Mitarbeitenden der beiden Einrichtungen auf das Coronavirus getestet. Bis jetzt waren alle Tests negativ. Ausstehend waren am Freitag noch zwei Befunde.

Zwei neue Fälle im Kanton Bern

Im Kanton Bern wurden seit Donnerstag zwei neue Corona-Fälle gemeldet. Im Spital befinden sich nach wie vor drei Personen. Zu Todesfällen ist es im Kanton Bern seit geraumer Zeit nicht mehr gekommen.

( sda/tag )