Virenfreie Klassenzimmer – Bieler Abgas-Experte tüftelt an einer Filteranlage Einst kämpften Jan Czerwinski und sein Team für Partikelfilter für Dieselfahrzeuge. Nun entwickeln sie ein Filtersystem, das Klassenzimmer und sogar Spitalbetten von Viren befreien soll. Hannah Frei (BT)

Jan Czerwinski arbeitet nun beim Projekt «Nano Clean Air» mit. Foto: Peter Samuel Jaggi

Jan Czerwinski könnte sich eigentlich zurücklehnen. 30 Jahre lang hat er die Abgasprüfstelle in Nidau geführt und an der Bieler Ingenieursschule gelehrt und geforscht. Aber Czerwinski mag nicht stillsitzen. Auch mit 69 Jahren nicht. Kurz nach seinem Abgang bei der Berner Fachhochschule hat er sich ins nächste Projekt gestürzt: Nano Clean Air heisst die Gruppe der Forscher und Ingenieure.

Sie hat ein Filtersystem entwickelt, das die Luft in Klassenzimmern, Liften, Bussen, Büros und sogar in Spitalzimmern reinigen soll, und zwar gründlich: Mittels Nanofiltration werden kleinste Teilchen wie Bakterien, Keime, Pilze und Viren abgetötet.

Kurz nach Ausbruch der Coronapandemie entstanden zahlreiche solcher Luftfilter-Systeme. So auch das von Nano Clean Air. Doch die meisten davon würden lediglich lokal im Raum wirken und nicht die gesamte Luftqualität verbessern, so Czerwinski. Dadurch werde die Luft in einem Raum zwar verdünnt, aber nicht gänzlich gereinigt. Das sei bei Nano Clean Air anders. Ein Durchbruch also im Kampf gegen die Pandemie?

Ja, findet Czerwinski. Das Bundesamt für Umwelt ist ebenfalls angetan vom Projekt: Vor mehr als einem Jahr sprach es 350 000 Franken für ein Demonstrationsprojekt. Zudem durfte der Chef von Nano Clean Air das Start-up dem Gesamtbundesrat vorstellen. Doch der grosse Erfolg blieb aus.

Wer ist für Luftqualität zuständig?

Jan Czerwinski denkt zu wissen, woran das liegt: «Für die Luftqualität in einem Raum ist niemand zuständig», sagt er. Weder die Hausbesitzerin noch der Mieter noch die Bewohnerinnen und Bewohner. Dazu komme, dass viele Normen veraltet seien. Als diese festgelegt wurden, habe noch niemand über Nanoaerosole gesprochen.

Durch die Pandemie seien zwar viele Normen und Richtlinien erneuert und an den aktuellen Wissensstand angepasst worden. Es handle sich dabei jedoch lediglich um Empfehlungen. Czerwinski hingegen beschäftigt sich schon lange damit, seine Start-up-Kollegen Andreas Mayer und Heinz Burtscher, international bekannte Spezialisten auf dem Gebiet, ebenso. Und die drei haben auch schon einiges erreicht: Sie setzen sich seit Anfang der 90er-Jahre für die Förderung des Partikelfilters für Dieselfahrzeuge ein.

Erst durch diese Erfindung sind Nanoaerosole zum Thema geworden. Und das kam nicht von heute auf morgen: Czerwinski und sein ehemaliges Forschungsteam haben Jahre damit verbracht, Nanopartikel in Abgasen von Verbrennungsmotoren nachzuweisen, gemeinsam mit Toxikologen aufzuzeigen, dass diese krank machen und dann auch noch eine Filterlösung für die Russpartikel zu präsentieren, die effizient und bezahlbar ist. Unterstützt wurden sie dabei von Verein der Abgas-Nachbehandlungsindustrie.

Partikelfilter sorgen dafür, dass kleinste, unsichtbare Russpartikel nicht in die Atmosphäre gelangen. Denn sie sind krebserregend, wie mittlerweile mehrfach wissenschaftlich belegt wurde. Viren sind ebenfalls Nanopartikel, also winzig kleine Teilchen.

Weshalb also nicht die Filtertechnik aus den Dieselfahrzeugen in Schulzimmern, Grossraumbüros und Spitälern anwenden? Liessen sich so Bakterien und Viren aus der Luft filtern und damit Ansteckungen verhindern? Jan Czerwinski ist davon überzeugt. Und das seien ebenso die anderen Mitglieder und inzwischen auch verschiedene Forscher auf dem Gebiet. Nano Clean Air habe das gemeinsam mit Partnerlaboratorien beweisen können.

Mit der Erfindung liesse sich sogar Strom sparen: Die Luft würde gefiltert, ohne dass ständig die Fenster aufgerissen werden müssten.

Mit dem neuen Filtersystem müsste weniger gelüftet werden. Foto: zvg

Tests an Rudolf Steinerschule

Um zu zeigen, dass dieses Filtersystem auch wirklich funktioniert, hat das Start-up-Team Testmodule hergestellt und in einem Schulzimmer in der Rudolf Steinerschule in Lenzburg installiert. Die Tests seien erfolgreich gewesen, sagt Czerwinski.

Über 99 Prozent der Nanopartikel würden im Filter hängen bleiben. Inzwischen habe man einen zweiten, verbesserten Prototypen bauen können. Der sei leiser und hübscher. Und es gebe weitere interessierte Schulen, so der Abgas-Experte.Das Filtersystem fürs Klassenzimmer ist jedoch immer noch nicht gerade handlich – und auch nicht günstig. Schon nur das Material kostet zwischen 2000 und 3000 Franken.

Mit Installation muss man zwischen 5000 und 10 000 Franken bezahlen, je nachdem, ob es sich um einen Einzelauftrag handelt oder um mehrere. Aber mit jedem weiteren Prototypen werde das System günstiger und effizienter, verspricht Czerwinski.

Prototyp im Berner Inselspital

Auch im Berner Inselspital ist man laut Jan Czerwinski dabei, einen Prototypen herzustellen. Dieser soll es möglich machen, Betten durch die Führung der Luftströmung abzukapseln, sodass ansteckende und nicht-ansteckende Patientinnen und Patienten nebeneinander in einem Zimmer liegen könnten.

Man dürfe sich das nicht wie eine Kapsel vorstellen. Vielmehr handle es sich um einen Baldachin mit integriertem Filtersystem, den man über das Bett der Infizierten hänge. Auf den Seiten ist die Konstruktion offen. Was der Patient ausatmet, wird mithilfe eines Ventilators nach oben in die Filterkonstruktion transportiert.

Die Tests führe man mit nicht gefährlichen, beständigeren und kleineren Viren als Covid-19 durch. «So sind wir auf der sicheren Seite», sagt Czerwinski.

Unter den Liftherstellern gebe es ebenfalls Interessierte. Für eine Liftkabine müsste alles kleiner und kompakter sein als fürs Klassenzimmer. Ein entsprechender Prototyp sei fast fertig. Nun müsse man lediglich noch belegen, dass dieser auch funktioniert.

Für das Berner Inselspital könnte dieses Projekt ein relevantes Problem lösen, schreibt Mediensprecher Didier Plaschy auf Anfrage. Während der ersten Pandemiejahre etwa sei es weltweit nicht möglich gewesen, alle Patientinnen und Patienten mit Verdacht auf eine Infektion sowie die bestätigten Fälle in Einzelzimmern zu isolieren. Da hätte die Erfindung von Nano Clean Air Abhilfe schaffen können.

Mit dem neuen Filtersystem liessen sich auch grundsätzlich Übertragungen im Spital reduzieren, so Plaschy. Und allgemein könnte es in manchen Ecken des Spitals für bessere Luft sorgen, etwa dort, wo die baulichen Lüftungsbedingungen zurzeit nicht optimal seien. Aber ob die Prototypen für die Spitalbetten auch wirklich funktionieren, müsse in der Praxis erst noch in klinischen Studien überprüft werden, so Plaschy.

Ein Prototyp des neuen Filtersystems. Foto: zvg

Langer Atem ist gefragt

Von den Wissenschaftlern, Ärzten, Physikern und Ingenieuren, die bei Nano Clean Air mitwirken, sind die meisten längst pensioniert. Czerwinski und sein Kollege Heinz Burtscher, ebenfalls ein emeritierter Professor und Abgas-Experte, zählen zu den Junioren. Für die Erfindung habe man eine Firma gegründet.

Das sei nötig gewesen, um mit dem Bundesamt für Umwelt eine Partnerschaft einzugehen: «Wer will schon einer Gruppe Pensionierter zuhören und ihnen auch noch Geld geben?» so Czerwinski. Ums Geld gehe es ihnen nicht. «Vielleicht ist das ein Multi-Millionenmarkt. Aber nicht für uns.»

Das Team wolle vielmehr das gesammelte Wissen für neue Technologien nutzen und zur Pandemiebekämpfung einsetzen. Czerwinski wünscht sich, dass es sich mit den Produkten von Nano Clean Air ähnlich verhalten wird, wie mit der Nachrüstung der Diesel-Fahrzeuge mit Partikelfiltern. Bis dies gesetzlich vorgeschrieben wurde, dauerte es zwar Jahrzehnte. Darauf stelle man sich bei Nano Clean Air ein.

Aber irgendwann kam der Durchbruch. Und heute sind die Partikelfilter nicht mehr wegzudenken. Den Durchbruch von Nano Clean Air werden vielleicht manche aus dem Team gar nicht mehr miterleben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.