Gesuch des Kantons bewilligt – Biel verlängert zähneknirschend Bewilligung für Rückkehrzentrum Die Stadt Biel hat dem Gesuch des Kantons Bern entsprochen, dass die Wohncontainer in Biel-Bözingen weiterhin als Rückkehrzentrum für abgewiesene Asylbewerber benutzt werden können.

Wohncontainer für abgewiesene Asylsuchende. Die Stadt Biel hat den Betrieb der Container im Bözingenfeld bis Mitte 2022 verlängert. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Der Kanton Bern kann Wohncontainer in Biel-Bözingen weiterhin als Rückkehrzentrum für rechtskräftig abgewiesene Asylsuchende nutzen. Die Stadt Biel hat die entsprechende Bewilligung bis Ende Juli 2022 verlängert. Dies tat sie allerdings zähneknirschend.

Der rot-grün dominierte Gemeinderat zeigte sich in einer Mitteilung vom Mittwoch enttäuscht, dass der Kanton Bern «in den vergangen vier Jahren keine ernsthaften Anstrengungen unternommen hat, um fristgerecht eine Ersatzlösung für die in verschiedener Hinsicht wenig geeignete Containerlösung in Bözingen zu finden.» Offensichtlich strebe der Kanton bei der Unterbringung dieser verletzlichen Personen keine Verbesserungen an.