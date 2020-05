Geld für Kommunikation und Werbung – Biel unterstützt Parteien wegen Corona-Krise im Wahlkampf Weil der Wahlkampf wohl nicht im gewohnten Rahmen im öffentlichen Raum stattfinden wird, will die Stadt Biel den Parteien unter die Arme greifen.

So verlassen wie am 29. März (Bild) sieht es auf dem Bieler Zentralplatz inzwischen nicht mehr aus. Trotzdem dürfte sich der Wahlkampf diesen Sommer nicht im gewohnten Umfang im öffentlichen Raum abspielen. Foto: Keystone

Wegen der Corona-Pandemie dürfte sich der Wahlkampf der Bieler Parteien im Sommer nicht im gewohnten Umfang im öffentlichen Raum abspielen. Die Stadt Biel will die Parteien deshalb bei Kommunikation und Werbung unterstützen.

Der Gemeinderat hat verschiedene Massnahmen geprüft und sich für deren zwei entschieden, wie er am Mittwoch mitteilte. Einerseits übernimmt die Stadt den Beitrag an die Wahlhilfe-Plattform smartvote und andererseits die Erstellung einer Beilage im amtlichen Anzeiger. In dieser Beilage, die an alle Haushalte verteilt wird, kann sich jede Liste präsentieren.

«Selbstverständlich wird dabei die Gleichbehandlung aller Beteiligten sichergestellt», verspricht die Stadt in ihrer Mitteilung. Die beiden Massnahmen erfolgen zusätzlich zur gewohnten Unterstützung. Dabei stellt die Stadt beispielsweise Plakatierungsflächen zur Verfügung und übernimmt den Versand der Flyer mit dem offiziellen Wahlmaterial.

Für den Gemeinderat sollen die Massnahmen nicht nur die Parteien in der Corona-Krise unterstützen, sondern auch dazu beitragen, dass die in Biel für gewöhnlich tiefe Wahlbeteiligung steigt. Die Bieler Gemeindewahlen finden am 27. September 2020 statt.

