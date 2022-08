Wichtigen Funktion von Stadtgärten – Biel tauscht exotische gegen einheimische Sträucher ein Um die Biodiversität zu fördern, organisiert die Stadt Biel in diesen Tagen erstmals einen Sträuchertausch, wo exotische mit einheimischen Pflanzen ausgewechselt werden können.

Beispielsweise solchen Kirschlorbeer können Bielerinnen und Bieler gegen einheimische Sträucher eintauschen. (Archivbild aus einem Wald im Kanton Luzern) KEYSTONE/URS FLUEELER

Wer der Stadt Biel einen Strauch aus fremden Ländern abgibt, erhält dafür gratis ein einheimisches Gewächs. Die Sträuchertausch-Aktion, die in diesen Tag zum ersten Mal stattfindet, begründet die Stadt in einer Mitteilung vom Montag mit der wichtigen Funktion von Stadtgärten für die Biodiversität: Ihr Nutzen für Insekten sei grösser, wenn in den Gärten viele einheimische Pflanzen wüchsen.

Wenn beispielsweise statt ein Kirschlorbeerstrauch ein Faulbaum im Garten stehe, könne der Zitronenfalter seine Eier auf dem Baum ablegen. Die Raupen ernährten sich von den Blättern dieses Strauchs. Von der einheimischen Kornelkirsche profitierten beispielsweise die Wildbienen.

400 Sträucher

Der Stadt Biel geht es auch um den Kampf gegen Neophyten, also eingeschleppte Pflanzen, welche die Artenvielfalt bedrohen. 400 Sträucher kann die Stadt Biel abgeben. Ab sofort können Bielerinnen und Bieler maximal zehn Sträucher bei der Stadtverwaltung bestellen.

Abgeben wird die Stadtverwaltung die einheimischen Sträucher im November, wenn die Witterungsbedingungen fürs Pflanzen von Sträuchern ideal sind.

sda/sih

