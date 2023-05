Partnerschaft mit Odessa – Biel soll eine «grosse kriegsversehrte Schwester» bekommen Biel will mit der ukrainischen Stadt Odessa eine Partnerschaft eingehen. Für Stadtpräsident Erich Fehr geht es um mehr als Symbolik. Mengia Spar (BT)

Das Operngebäude der neuen Bieler Partnerstadt Odessa – Postkarte und Kriegszustand. Foto: Sedat Suna (Keystone)

In der Stadt wird Russisch und Ukrainisch gesprochen. Sie ist mehr als siebenmal so gross wie Biel und vor dem Krieg hatte sie rund 18-mal so viele Einwohnende. Wenn es nach dem Gemeinderat geht, verbindet Biel und Odessa bald nicht mehr nur die Mehrsprachigkeit, sondern auch eine Städtepartnerschaft. Damit will er ein Zeichen «der Verbundenheit mit dem ukrainischen Volk zu setzen».