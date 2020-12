ZSC zu harmlos

Die Lions haben bereits nach wenigen Sekunden die Chance auf den Führungstreffer. Doch Roe bleibt an Van Pottelberghe hängen. In der Folge sind es die Bieler, die mehr vom Spiel haben und sich Möglichkeiten erspielen. Die Seeländer können aber nicht von ihrer Überlegenheit profitieren.

Im Mitteldrittel sind es wieder die Bieler, die den besseren Start erwischen und mehr Spielanteile haben. Der ZSC tut sich in der Offensive lange schwer und ist mit Verteidigungsarbeit beschäftigt. In der 40. Minute bringt Pedretti die Zürcher in Führung.

Im Schlussdrittel können die Bieler Profit aus ihrer Überlegenheit schlagen und gehen dank Stampflis erstem NL-Tor in Führung. Kurz darauf bringt Lindbohm die Seeländer in Führung. In den Schlussminuten können die Zürcher sich offensiv klar steigern und werfen alles nach vorne. Doch es reicht nicht mehr. In den letzten Sekunden kassieren die Zürcher den dritten Treffer ins leere Tor.