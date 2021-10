Stipendium der Stadt Biel – Biel fördert drei Kunstschaffende mit je 40’000 Franken Die Stadt Biel will die Karriere von drei Kunstschaffenden vorantreiben: Rea Dubach, Andrea Marioni und Jérôme Stünzi erhalten je 40’000 Franken.

Werden bis 2023 von der Stadt Biel unterstützt: Die Kunstschaffenden Rea Dubach, Andrea Marioni und Jérôme Stünzi. zvg / Stadt Biel

Die Stadt Biel greift drei Kunstschaffenden bei der Karriereentwicklung unter die Arme. Ein Stipendium von je 40'000 Franken, verteilt auf zwei Jahre, erhalten die Musikerin Rea Dubach, der Bühnenbildner Jérôme Stünzi sowie der Performer Andrea Maroni.

Das teilte die Direktion Bildung, Kultur und Sport am Dienstag mit. Die Stadt Biel schreibt seit 2020 jährlich Stipendien aus, welche professionelle Kunstschaffende in entscheidenden Momenten ihrer Karriere unterstützen sollen. Die Hilfe erfolgt in Form von zweijährigen Leistungsverträgen.

SDA/zec

