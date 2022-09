Präsident im TV-Interview – Biden wirft Trump verantwortungslosen Umgang mit Akten vor Joe Biden hat in einem Interview über seinen Vorgänger Donald Trump, eine mögliche zweite Amtszeit, die Taiwan-Frage und das Ende der Pandemie gesprochen.

1 / 3 US-Präsident Joe Biden will sich in die Arbeit des Justizministeriums nicht einmischen, sagte er in einem Interview im Zusammenhang mit der Hausdurchsuchung bei Donald Trump durch das FBI. AFP

US-Präsident Joe Biden hat Vorgänger Donald Trump in der Affäre um die Entdeckung streng geheimer Regierungsakten in dessen Anwesen in Florida unverantwortliches Verhalten vorgeworfen. Der Fall gebe Anlass zur Besorgnis, dass sensible Daten offengelegt worden sein könnten, sagte Biden in einem Interview des US-Senders CBS, aus dem am Sonntag ein Ausschnitt ausgestrahlt wurde. Als er gehört habe, dass vertrauliche Dokumente vom Weissen Haus in Trumps Privatresidenz gebracht worden seien, habe er sich gefragt, wie «irgendjemand derart verantwortungslos sein» könne. «Und ich dachte, was für Informationen sind dabei, die Quellen und Methoden preisgeben könnten?», ergänzte Biden in der CBS-Nachrichtensendung «60 Minutes».

Der Präsident erklärte, er sei über die Durchsuchung von Mar-a-Lago Anfang August nicht vorab informiert worden. Er habe auch nicht um Details rund um den Vorgang gebeten, da er sich nicht in mögliche Schritte des Justizministeriums habe einmischen wollen.

Bei der Durchsuchung von Trumps Anwesen stellte das FBI nach eigenen Angaben rund 11’000 Dokumente sicher, darunter gut 100 vertrauliche Unterlagen, die in einem Lagerraum und in einem Büro gefunden wurden. Aus dem Durchsuchungsbefehl geht hervor, dass die Agenten möglichen Verstössen gegen drei Bundesgesetze nachgingen, die unter anderem den Umgang mit der Sammlung, Weitergabe und dem Verlust von Informationen rund um die Verteidigungspolitik regeln.

Frage nach zweiter Amtszeit noch offen

In dem TV-Interview äusserte sich Biden auch zur Frage, ob er ein zweites Mal kandidieren werde. «Es ist viel zu früh, um so eine Entscheidung zu treffen.» Er habe immer wieder gesagt, dass er erneut kandidieren würde, sagte der 79-Jährige weiter. «Aber ob es eine feste Entscheidung ist, dass ich wieder kandidiere? Das bleibt abzuwarten.» Er habe grossen Respekt vor dem Schicksal und nun müsse man abwarten.

Der Demokrat Biden hatte in der Vergangenheit betont, dass er die Absicht habe, noch einmal für das Amt des US-Präsidenten ins Rennen zu gehen – falls seine Gesundheit es zulasse. Ex-US-Präsident Donald Trump deutet seinen Monaten immer wieder an, noch einmal für die Republikaner kandidieren zu wollen. Offiziell erklärt hat der 76-Jährige seine Kandidatur bisher aber nicht.

Taiwan werde unterstützt

Weiteres Thema war Taiwan: Biden sicherte Taiwan im Angriffsfall erneut militärische Unterstützung zu. «Ja, wenn es tatsächlich zu einem noch nie da gewesenen Angriff käme», sagte er auf die Frage: «Würden die US-Streitkräfte die Insel verteidigen?» Journalist Pelley hakte noch einmal nach: «Also im Gegensatz zur Ukraine, um es klar zu sagen: US-Streitkräfte (...) würden Taiwan im Falle einer chinesischen Invasion verteidigen?» Biden bejahte die Frage erneut.

Pelley erklärte in der Sendung, dass das Weisse Haus nach dem Interview mit Biden klargestellt habe, dass sich die US-Politik nicht geändert habe und die USA offiziell nicht sagen würden, ob amerikanische Streitkräfte Taiwan verteidigen würden. Biden hatte sich bereits im Mai bei einer Reise nach Japan ähnlich klar geäussert und gesagt, die USA hätten eine «Verpflichtung», Taiwan im Angriffsfall zu verteidigen. Erst Anfang August hatte die US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi mit einer Reise nach Taiwan für Spannungen mit China gesorgt.

Das Ende der Pandemie

In dem TV-Interview erklärte Biden die Corona-Pandemie für beendet. «Die Pandemie ist vorbei, aber wir haben immer noch ein Problem mit Covid», sagte Biden in der am Donnerstag aufgezeichneten Sendung – unter anderem als der Präsident die Auto-Messe in Detroit im Bundesstaat Michigan besuchte. «Wie Sie sehen, trägt hier niemand eine Maske. Alle scheinen in ziemlich guter Verfassung zu sein. Ich glaube also, dass sich die Situation ändert, und ich denke, dies ist ein perfektes Beispiel dafür», sagte der US-Präsident weiter.

SDA/roy

Fehler gefunden?Jetzt melden.