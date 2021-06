USA-Podcast «Alles klar, Amerika?» – Biden will in Genf Kante zeigen Der US-Präsident ist auf Europatournee. Er will nach den Trump-Jahren die Reihen der Alliierten schliessen, bevor er sich mit Wladimir Putin trifft. Doch das ist schwieriger, als es scheint. Willkommen zu einer neuen Folge des Amerika-Podcasts. Christof Münger

Will eine Allianz der Demokratien schmieden: US-Präsident Joe Biden hält nach seiner Ankunft in Europa eine Rede vor Angehörigen der US Air Force auf dem Stützpunkt Mildenhall, Suffolk, in Grossbritannien. Foto: Brendan Smialowski (AFP)

«Ich werde mich mit Herrn Putin treffen, um ihm mitzuteilen, was ich ihm mitteilen möchte.» Das sagte US-Präsident Joe Biden kurz nach seiner Landung in Grossbritannien auf dem Luftwaffenstützpunkt Mildenhall in Suffolk. Unterdessen hat er am G-7-Gipfel teilgenommen und der Nato und der EU die Aufwartung gemacht.

Der Höhepunkt ist aber der Gipfel in Genf mit Wladimir Putin. Der US-Präsident folgt damit einer langen Tradition von Treffen amerikanischer Präsidenten mit sowjetischen und später russischen Staatschefs. Oft haben diese Treffen eine Entspannung gebracht und die Welt sicherer gemacht. Etwa der Genfer Gipfel von 1985, als Ronald Reagan und Michail Gorbatschow begannen, den Kalten Krieg zu beenden. Aber es gibt auch ein Gegenbeispiel: Nachdem sich John F. Kennedy und Nikita Chruschtschow 1961 getroffen hatten, verschärfte sich die Krise um das geteilte Berlin und brachte die Welt an den Rand eines Atomkriegs.

Besteht die Gefahr einer Eskalation auch in Genf, wenn sich Biden und Putin gegenübersitzen? Was müssen respektive können wir vom Genfer Gipfel erwarten? Oder will sich der US-Präsident einfach wieder mit den Europäern verbrüdern?

Darüber unterhalten sich Martin Kilian, langjähriger USA-Korrespondent, und Christof Münger, Leiter des Ressorts International der Tamedia-Redaktion in Zürich, in einer neuen Folge des Podcasts «Alles klar, Amerika?» von Tamedia.

Fehler gefunden?Jetzt melden.