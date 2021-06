Gipfeltreffen in Genf – Biden und Putin wollen keine gemeinsame Pressekonferenz Beide Präsidenten wollen nach dem Treffen n der Villa Grange solo vor die Medien treten.

Wollen unter vier Augen Tacheles reden: Joe Biden und Wladimir Putin. (Archiv) Foto: Keyston

Nach dem mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen von US-Präsident Joe Biden und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin wird es keine gemeinsame Pressekonferenz geben. Biden werde nach dem Treffen in Genf in der kommenden Woche allein vor die Presse treten, erklärte das Weisse Haus am Samstag. Dies sei das «geeignete Format», um «die freie Presse» zu unterrichten, hiess es aus informierten Kreisen in Washington. Der Kreml kündigte daraufhin seinerseits einen eigenen Pressetermin für Putin an.

Das Gespräch der beiden Präsidenten am Mittwoch werde voraussichtlich «offen und geradlinig» sein, hiess es aus den informierten US-Kreisen weiter. Bei einer Pressekonferenz ohne Putin könne Biden «klar sagen, in welchen Bereichen er mit Putin übereinstimme und wo es deutliche Meinungsverschiedenheiten oder Bedenken» gebe.

Aus Moskau heiss es am Samstag, auch Putin werde nach dem Treffen solo vor die Presse treten. Regierungssprecher Dmitri Peskow merkte an, dass Biden das Einzelformat wohl bevorzuge, da er auch an keiner gemeinsamen Pressekonferenz auf dem G7-Gipfel teilnehme. Wie das Weisse Haus mitteilte, wird sich der Gipfel in Genf aus «einer Arbeitssitzung und einer kleineren Sitzung» zusammensetzen. Weitere Details über den Ablauf des Treffens wurden zunächst nicht bekanntgegeben. Wichtige Themen dürften unter anderem die Sorgen der USA über die russische Machtdemonstration an der ukrainischen Grenze, die Inhaftierung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny und Putins Unterstützung für den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko sein. Washington wirft Moskau zudem Einmischung in die US-Wahlen und grossangelegte Hackerangriffe vor. Putin wirbt vor Gipfel mit Biden für Zusammenarbeit Putin will mit US-Biden für Zusammenarbeit bei Themen von gemeinsamem Interesse werben. Dazu zählten regionale Konflikte, die «Sorge um die Umwelt» und eine «strategische Stabilität», sagte Putin in einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen, das am Sonntag auszugsweise vorab veröffentlicht wurde. «Das heisst: Es gibt Themen, bei denen wir effektiv arbeiten können.» Auf die Frage nach seinen Erwartungen an den Gipfel antwortete der Kremlchef, es gehe darum, «unsere persönlichen Kontakte und Beziehungen wiederherzustellen, einen direkten Dialog aufzubauen». Putin zufolge gibt es auch bei Fragen der Wirtschaft gemeinsame Interessen. «Viele amerikanische Unternehmen wollen mit uns zusammenarbeiten, aber sie werden an den Ohren aus unserem Markt gezogen», sagte der 68-Jährige. «Ist das wirklich vorteilhaft für die amerikanische Wirtschaft?» Falls in Genf eine Verständigung auf «Arbeitsmechanismen» für verschiedene Bereiche gelinge, wäre das Treffen «nicht umsonst». Biden hatte am Mittwoch gesagt, die USA wollten eine «stabile, vorhersehbare Beziehung».

AFP

