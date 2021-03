PR-Albtraum – Biden stolpert auf dem Weg zur Air Force One Der US-Präsident ist auf dem Weg in die Präsidentenmaschine vor laufender Kamera ins Straucheln geraten. Das Weisse Haus sah sich bemüssigt, Entwarnung zu geben.

US-Präsident Joe Biden verliert den Halt und stolpert gleich mehrmals auf den Stufen zur Air Force One. Video: Tamedia

Vor laufender Kamera zu stürzen, ist in den Kategorien politischer PR ein Alptraum. Für jemanden wie Joe Biden, der mit 78 Jahren als ältester Präsident der US-Geschichte ins Weisse Haus eingezogen ist und sich regelmässig Seitenhiebe auf sein Alter gefallen lassen muss, gilt das im Besonderen. Bilder eines stolpernden Politikers werden von dessen Gegnern gerne ausgeschlachtet. Entsprechend ungünstig ist ein Zwischenfall vom Freitag für Biden.

Der Präsident geriet da bei der Abreise zu einem Trip in den Bundesstaat Georgia ins Straucheln. Als Biden die Treppe zur Präsidentenmaschine Air Force One bestieg, stolperte er auf halber Strecke, fing sich aber – mit dem Hand am Geländer. Nach zwei weiteren Stufen stolperte er allerdings erneut und dann noch mal, sodass er mit dem Knie auf den Stufen landete. Der Demokrat richtete sich schnell wieder auf, klopfte sich kurz die Hose ab und brachte den Rest der Treppe ohne weitere Komplikationen hinter sich.

Das Weisse Haus sah sich dennoch bemüssigt, Entwarnung zu geben. Die Kommunikationsdirektorin des Weissen Hauses, Kate Bedingfield, schrieb kurz nach dem Zwischenfall auf Twitter, Biden gehe es gut. Es sei nicht mal nötig gewesen, dass sich das medizinische Team, das mit dem Präsidenten reise, die Sache anschaue. Biden habe lediglich einen falschen Schritt auf den Stufen gemacht – nichts weiter.

Erst vor kurzem hatte sich Biden am Bein verletzt: Nach seiner Wahl im November verstauchte er sich beim Spielen mit seinem Schäferhund den rechten Knöchel und zog sich kleine Stressfrakturen im Fuss zu. Biden musste eine Zeit lang einen stiefelartigen orthopädischen Stützschuh tragen. Den ist aber inzwischen wieder los.

SDA