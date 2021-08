Covid-Impfkampagne in den USA – Biden setzt auf Teenie-Influencer gegen impfskeptische Eltern In den USA könnte bald ein Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren zugelassen sein, doch viele Eltern sträuben sich. Wie die amerikanische Regierung Jüngere zum Impfen bewegen will. Thorsten Denkler aus New York

Impfkampagne mit Sonnenbrille: Teenie-Idol Olivia Rodrigo zu Gast bei US-Präsident Joe Biden im Oval Office. Foto: Adam Schultz (imago images)

Aaron Williams hat sich diesen Namen von einem Generator ausspucken lassen. Er will anonym bleiben in dem Gespräch mit dem Magazin The New Yorker. Er kann überhaupt nur reden, weil seine Eltern gerade nicht da sind. Nichts gegen seine Eltern. «Ich würde sagen, meine Eltern sind gute Menschen. Aber ich bin müde von all den Kämpfen und Streitereien, die wir über letztlich simple und einfache Dinge haben. Zum Beispiel wenn es um die Covid-Impfung geht.»

Aaron ist 16 und lebt in Arizona. Er will sich impfen lassen. Aber seine Eltern lassen ihn nicht. Obwohl der Biontech-Impfstoff in den USA seit Mitte Mai bereits eine Notfallzulassung für alle Personen ab zwölf Jahren hat. Seine Eltern aber, sagt Aaron, seien diversen Falschinformationen aufgesessen. Angeblich würde der Impfstoff seine Erbsubstanz verändern, sagen sie. Und dass seine Freunde und Lehrer, die sich alle haben impfen lassen, deswegen in einigen Jahren sterben werden.