Nato-Gipfel – Biden schwört Verbündeten die Treue Amerika ist zurück: US-Präsident Joe Biden verspricht den Alliierten in der Nato nach den turbulenten Trump-Jahren Beistand und sieht neue Gefahren von Russland bis China. Stephan Israel aus Brüssel

Die Amerikaner sind zurück: US-Präsident Joe Biden und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ganz harmonisch beim Auftakt des Gipfels der Militärallianz. Foto: Stephanie Lecocq (AFP)

Brüssel ist sich Gipfel gewohnt, doch ein Treffen mit dem US-Präsidenten ist noch einmal etwas Besonderes. Noch mehr Helikopterlärm am Himmel, noch mehr Strassen und Metrostationen gesperrt. Joe Biden weilt immerhin 42 Stunden in der europäischen Hauptstadt, zuerst für den Nato-Gipfel und am Dienstag für ein Treffen mit der EU-Spitze, also mit EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen.

Fast zwei Tage Biden-Festpiele in Brüssel also. Im Triumphbogen des Jubelparks weht die blaue Fahne der Nato, die Brüsseler Stadtbehörden haben das Rathaus am Grand-Place blau angeleuchtet, und selbst das Manneken Pis, das Wahrzeichen der Stadt, trägt den Look der Militärallianz. Brüssel freut sich besonders über den hohen Gast. Schliesslich hat Vorgänger Donald Trump die Stadt einst als «shithole» beschimpft.