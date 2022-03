Rede zur Lage der Nation – Biden lobt Widerstand und Mut der Ukrainer Überschattet vom russischen Angriff auf die Ukraine und von schweren Spannungen mit Moskau hält US-Präsident Joe Biden seine erste offizielle Ansprache zur Lage der Nation.

US-Präsident Joe Biden hat nach dem russischen Angriff auf die Ukraine den Widerstand und den Mut der Ukrainer gelobt. «Ihre Furchtlosigkeit, ihr Mut und ihre Entschlossenheit inspirieren die Welt», sagte Biden am Dienstag bei seiner Ansprache zur Lage der Nation vor beiden Kammern des US-Kongresses. «Gruppen von Bürgern blockieren Panzer mit ihren Körpern. Jeder, vom Studenten bis zum pensionierten Lehrer, wurde zum Soldaten, der sein Heimatland verteidigt.»

Biden sagte vor dem Kongress weiter: «Bitte erheben Sie sich, wenn Sie können, und zeigen Sie: Ja, wir, die Vereinigten Staaten von Amerika, stehen an der Seite des ukrainischen Volkes.» Die Zuhörerinnen und Zuhörer erhoben sich und applaudierten daraufhin. An der Ansprache zur Lage der Nation nahm die ukrainische Botschafterin Oksana Markarowa als Ehrengast von First Lady Jill Biden teil.

Der russische Präsident Wladimir Putin ist infolge der westlichen Sanktionen nach Ansicht von US-Präsident Joe Biden inzwischen «isolierter von der Welt als je zuvor». Russlands Wirtschaft sei wegen der von den USA, der EU und weiteren Verbündeten beschlossenen Strafmassnahmen bereits ins Taumeln geraten, so Biden weiter. «Wenn die Geschichte dieser Ära geschrieben sein wird, wird Putins Krieg mit der Ukraine Russland schwächer und den Rest der Welt stärker zurückgelassen haben.»

