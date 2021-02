G7-Sicherheitsgipfel in München – Biden: «Der Kreml greift unsere Demokratien an» Der neue amerikanische Präsident bekennt sich klar zum transatlantischen Militärbündnis. Und äussert sich kritisch zu Wladimir Putins Russland. UPDATE FOLGT

Prominenter Zuhörer in München: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (r.) hört seinem Amtskollegen Joe Biden mittels Videokonferenz zu. Foto: Benoit Tessier (Keystone/19. Februar 2021)

Joe Biden plädierte im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz für eine enge Zusammenarbeit in der Nato. «Die Vereinigten Staaten sind unserer Nato-Allianz voll und ganz verpflichtet», sagte der US-Präsident am Freitag in einer Videoschalte. Er sagte zu, dass die USA der Verpflichtung zum militärischen Beistand nachkommen würden. Der Artikel 5 sei eine Garantie. «Ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle», erklärte er. Der Demokrat begrüsste zudem, dass europäische Staaten mehr in ihre militärischen Fähigkeiten und damit in die «gemeinsame Verteidigung» investierten.

Unter Bidens Vorgänger Donald Trump war das Verhältnis zwischen den USA und der Nato äusserst angespannt. Trump hatte ohne Rücksicht auf die Folgen mehrfach Zweifel daran geweckt, ob die USA im Ernstfall ihrer Verpflichtung zum militärischen Beistand nachkommen würden. Hinzu kamen die nicht abgesprochene Ankündigung eines Rückzugs von US-Truppen aus Deutschland und andere Alleingänge. Zum Entsetzen der Alliierten drohte Trump sogar mit dem Nato-Austritt.

Die Warnung vor einem neuen Kalten Krieg

Biden äusserte sich auch zu Russlands Politik und Wladimir Putin. Er bezeichnete Russland als Bedrohung für die westlichen Demokratien. «Der Kreml greift unsere Demokratien und Institutionen an», sagte Biden am Freitag bei der per Videokonferenz abgehaltenen Münchner Sicherheitskonferenz. Russlands Staatschef Wladimir Putin wolle europäische Projekte schwächen und die transatlantische Partnerschaft untergraben. Biden warnte zugleich vor einer Rückkehr zu einer «Blockwelt wie im Kalten Krieg».

Sowohl in Europa als auch in den USA befinde sich der demokratische Fortschritt «unter Beschuss», sagte Biden, der auch von einem «Scheideweg» sprach. Aufgabe des Westens sei es nun zu beweisen, «dass unser Modell kein Relikt der Geschichte ist».

Der Wettstreit mit China werde intensiv werden, prognostizierte der US-Präsident. «Wir können dieses Rennen um die Zukunft gewinnen.»

Biden kritisierte auch die «destabilisierenden Aktivitäten» des Iran im Nahen Osten und der Golfregion. Seine Regierung sei bereit, sich wieder an Verhandlungen im UNO-Sicherheitsrat zum iranischen Atomprogramm zu beteiligen. Washington werde in dieser Frage mit «unseren europäischen und anderen Partnern zusammenarbeiten», bekräftigte Biden.

