In elf Monaten beginnen die Vorwahlen bei den Demokraten: US-Präsident Joe Biden schaut nach vorne.

Joe Biden hat gerade ein «Nationales Beratungskomitee» ins Leben gerufen, bestehend aus fast zwei Dutzend Grössen der Demokraten, die im Namen des Präsidenten das Land bereisen, reden und zuhören sollen. In Wahrheit handelt es sich um eine Übung in Integration und Kontrolle – die Spitze der Partei wird gebeten, sich hinter dem Präsidenten zu versammeln, Einigkeit zu demonstrieren und natürlich dessen Wiederwahl nicht im Weg zu stehen.

In elf Monaten beginnen die Vorwahlen bei den Demokraten, auch sie tragen den Stempel Joe Bidens, der die alles entscheidende Choreografie der Stimmabgabe in den Bundesstaaten nach seinen Interessen verändert hat. Vieles deutet also darauf hin, dass der amtierende Präsident auch gerne der nächste Präsident sein will. Und weil Joe Biden mit seinen 80 Jahren durchaus über Erfahrung im Wahlgeschäft verfügt, weiss er, worauf es in den kommenden Monaten ankommt – und worauf nicht.

«It’s the economy, stupid», hämmerte Bill Clinton seinen Demokraten ein, die alles andere als dumm waren und George H. W. Bush 1992 tatsächlich besiegten. Warum? Weil der ältere Bush die Wirtschaft vernachlässigt hatte und sich im Glanz des grössten aussenpolitischen Erfolgs des Jahrhunderts sonnte, errungen unter seiner Führung: des Siegs im Kalten Krieg.

Für die Wahl 2024 gilt die gleiche Botschaft: Nicht nur Wirtschaftswachstum und Inflation entscheiden über Sieg oder Niederlage, hinzu kommen Migration, Amphetaminseuche und der inneramerikanische Kulturkrieg um Rassismus und Bildung. Nicht auf der Liste der wahlentscheidenden Themen: die Hilfe der USA für die Ukraine und der Kriegsausgang.

Die Republikaner setzen auf die Weltabgewandtheit der Wähler.

Der Wunsch nach einem schnellen Kriegsende mit einem möglichst grossen Erfolg der Ukraine verbindet also die Militärplanung in Washington und Kiew. Die Führung der Ukraine wäre bei nachlassender Unterstützung aus den USA schnell ihrem Schicksal überlassen. Die Führung in Washington hingegen spürt den heissen Atem der Republikaner, die sich auf die Weltabgewandtheit der Wähler verlassen und bereits die Klassiker auspacken: Was gehen uns unbekannte Völker in fernen Landen an, die mithilfe amerikanischer Steuern gegen amerikanische Interessen Kriege führen? Da mögen noch so viele Senatoren und Abgeordnete auf der Sicherheitskonferenz in München ihre patriotische Verpflichtung für die Ukraine bekennen – spätestens in einem halben Jahr beginnt die Brutalität des US-Vorwahlkampfes, der keine Kompromisse kennt.

Der Präsident bettelt geradezu um etwas Hilfe.

Nein, hier kehrt nicht die Weltdumpfheit der Marke Donald Trump zurück. Hier geht es um die uralten Pole der amerikanischen Aussenpolitik – den wilsonschen Beglückungsinterventionismus gegen den Isolationismus der Prägung Thomas Jeffersons, für den waren die USA «freundlicherweise durch die Natur und einen weiten Ozean getrennt vom zerstörerischen Chaos» da draussen.

Die Deutschen sympathisieren moralisch mit Wilson, sind im tiefsten Herzen aber Jeffersonianer und wollen von dieser Welt am liebsten nicht behelligt werden. Diese Deutschen sind mit dem gebremsten Interventionismus, dem werte- und bündnisgestützten Hegemon-Verständnis eines Joe Biden gut bedient. Leicht machen sie es diesem Präsidenten freilich nicht, der ja geradezu darum bettelt, dass man ihm ein bisschen von seiner Führungsrolle im Kampf gegen das revisionistische Russland abnimmt. Joe Bidens Wunsch sollte man ernst nehmen – schon allein deshalb, weil zwischen Deutschland und den Weltkrisen kein Ozean liegt.

