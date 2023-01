Winterstürme in den USA – Biden erklärt Katastrophenzustand für Kalifornien Angesichts der anhaltenden Unwetter hat der US-Präsident für den Bundesstaat den Katastrophenfall ausgerufen. Kalifornien wird von schweren Winterstürmen, Überschwemmungen, Erdrutschen und Schlammlawinen heimgesucht.

Menschen laufen am Strand Rio Del Mar in Aptos entlang, der von Schwemmholz übersät ist. (12. Januar 2023) Foto: Nic Coury (AFP)

Nach dem jüngsten in einer Reihe von heftigen Stürmen mit starken Regenfällen in Kalifornien hat US-Präsident Joe Biden den Katastrophenzustand für den US-Bundesstaat ausgerufen. Biden habe am späten Samstagabend (Ortszeit) zudem die Bewilligung von Bundesmitteln angeordnet, um die Hilfsarbeiten vor Ort zu unterstützen, erklärte das Weisse Haus. In den vergangenen drei Wochen kamen in Kalifornien mindestens 19 Menschen infolge der Stürme ums Leben.

In dem seit Ende Dezember schwer geplagten Westküsten-Bundesstaat kam es in er Nacht zu Sonntag erneut zu Überschwemmungen. Felder und Strassen standen vielerorts unter Wasser, Stromleitungen waren beschädigt. Gegen Mitternacht (Ortszeit, 09.00 Uhr MEZ) hatten rund 16’000 Haushalte nach Angaben der Website poweroutage.us keinen Strom. «Wir sind noch nicht fertig», warnte der Gouverneur des US-Bundesstaates, Gavin Newsom, am Samstag nach einem Besuch bei Betroffenen. Er mahnte an, «wachsam» zu bleiben.

Ein Feuerwehrmann schneidet im Norden von Hopland Äste eines Baumes, der während eines Sturms auf die Strasse gefallen ist. (14. Januar 2023) Foto: Kent Porter (Keystone)

Die Erklärung des Katastrophenzustands in Kalifornien macht Bundesmittel für die Hilfe betroffener Menschen frei, etwa für vorübergehende Unterkunft und Reparaturen.

Es wurde erwartet, dass die herrschende Wetterlage schweren Regen sowie starken Wind und in den Bergen Schnee bringen würde. Für Montag wird laut Nationalem Wetterdienst (NWS) weiter feuchtes Wetter vom Pazifik her erwartet. Der NWS sagte «katastrophale Überschwemmungen» für das Salinastal südlich von San Francisco voraus.

An der Pazifikküste in Aptos wurde die Strasse von den hohen Wellen beschädigt. (11. Januar 2023) Foto: Lipo Ching (Keystone)

Der Fluss Salinas trat nach Beobachtung eines Journalisten der Nachrichtenagentur AFP bereits vielerorts über die Ufer und überschwemmte Felder. In den Bergen führten die Niederschläge zu starken Schneefällen. Die Behörden warnten vor Lawinengefahr.

Fast 26 Millionen Kalifornier waren am Samstagabend nach Angaben des US-Wetterdienstes NWS weiterhin von Hochwasserwarnungen betroffen. Zehntausende Menschen waren zur Evakuierung ihres Zuhauses aufgerufen.

Der Fluss Salinas trat in Monterey über die Ufer und überschwemmte Felder. (13. Januar 2023) Foto: Noah Berger (Keystone)

Das von den Folgen einer jahrzehntelangen Dürre betroffene Kalifornien leidet seit Wochen unter Winterstürmen mit so heftigen Regen- und Schneefällen, wie es sie in einigen Gebieten seit 150 Jahren nicht mehr gegeben hat.

AFP/aru

