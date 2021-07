Zeichen der Unterstützung – Biden empfängt belarussische Oppositionsführerin im Weissen Haus Die frühere Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja nennt die Begegnung mit dem US-Präsidenten «eine Inspiration für unser Volk». Das grösste Land der Welt stehe hinter Belarus, sagt sie weiter.

Der US-Präsident hat Besuch von der belarussischen Oppositionsführerin: Diese Fotos dürften dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko nicht gefallen. Foto: AFP

Als Zeichen der Unterstützung für die Oppositionsbewegung in Belarus hat US-Präsident Joe Biden deren Anführerin Swetlana Tichanowskaja im Weissen Haus empfangen. «Die Vereinigten Staaten stehen an der Seite des Volkes von Belarus bei seinem Streben nach Demokratie und universellen Menschenrechten», erklärte Biden am Mittwoch im Anschluss auf Twitter.

Die frühere Präsidentschaftskandidatin, die sich seit Sonntag in den USA aufhält, nannte die Begegnung mit Biden «eine Inspiration für unser Volk». In einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP kurz nach dem Treffen sagte sie, es sei «eine Botschaft an die ganze Welt, dass das grösste Land der Welt hinter uns steht».

Sie habe mit Biden über «mehrere Möglichkeiten des Drucks auf das Regime gesprochen, um es zu zwingen, die Gewalt zu beenden, politische Gefangene freizulassen und den Dialog» mit der Opposition zu beginnen, sagte Tichanowskaja weiter. Belarus könne «ein Beispiel für einen gewaltfreien Machtwechsel sein».

Sorge um Putins Bestrebungen

Ein weiteres Gesprächsthema mit dem US-Präsidenten sei die «Unabhängigkeit und Souveränität» von Belarus gewesen, fügte Tichanowskaja hinzu. Sie bezog sich damit auf Befürchtungen, dass der russische Präsident Wladimir Putin versuchen könnte, Belarus Russland einzuverleiben.

Tichanowskaja ist derzeit auf Weltreise, um Politiker und Exil-Belarussen zu treffen und Unterstützer für ihre Bewegung zu gewinnen. Sie war im August 2020 bei der Präsidentschaftswahl in Belarus angetreten, nachdem ihr Ehemann, der bekannte Blogger Sergej Tichanowski, festgenommen und von der Präsidentschaftskandidatur ausgeschlossen worden war.

Mehr zum Thema 500 Millionen US-Dollar für Belarus Russland hilft Lukaschenko mit Millionenkredit, USA verhängen Sanktionen Abo Belarus in der Krise «Es könnte einen Bürgerkrieg geben» Trotz massiver Betrugsvorwürfe wurde der seit fast drei Jahrzehnten regierende Staatschef Alexander Lukaschenko zum Sieger der Wahl erklärt. Dies löste historische Massenproteste aus, die von den Sicherheitskräften brutal niedergeschlagen wurden. Tichanowskaja ging ins Exil. Der Westen erhöht seitdem den Druck auf den von Russland unterstützten Lukaschenko. Im Juni verhängten die EU, die USA, Grossbritannien und Kanada in einer koordinierten Aktion neue Strafmassnahmen gegen Verantwortliche und Unternehmen aus Belarus. Hintergrund war die erzwungene Landung eines Ryanair-Flugzeugs in Minsk, in deren Zuge der in der Maschine sitzende regierungskritische Blogger Roman Protassewitsch festgenommen wurde.

AFP

