Einwanderungspolitik in den USA – Biden bringt Eltern und Kinder zusammen, die Trump voneinander getrennt hat Der US-Präsident beginnt, Trumps drakonische Einwanderungspolitik zu reformieren, alle Barrieren wird er aber kaum einebnen. Hubert Wetzel aus Washington

Im Chaos der US-Bürokratie sind Hunderte Kinder verloren gegangen: Das sei, so sagte nun Joe Biden, «eine moralische und nationale Schande». Foto: Keystone

Mehr als ein Ausdruck der Hilflosigkeit ist die Unterschrift zunächst einmal nicht. US-Präsident Joe Biden setzte sie am Dienstag unter einen Erlass, durch den eine Arbeitsgruppe in der Regierung eingerichtet wurde. Sie soll helfen, jene Eltern und Kinder wieder zusammenzubringen, die unter Bidens Vorgänger Donald Trump an der amerikanisch-mexikanischen Grenze voneinander getrennt wurden, weil sie illegal eingereist waren. Fachleute schätzen, dass von den 5500 Familien, die auf diese Weise auseinandergerissen wurden, etwa 1000 bis heute nicht wiedervereinigt wurden.

Dass diese Arbeitsgruppe überhaupt notwendig ist, zeigt, was für ein schwieriges Erbe Biden in der Einwanderungspolitik übernimmt. Wenn es ein Vorhaben gab, das Trump verbissen und mit aller Härte verfolgt hat, dann war es der Versuch, Amerika gegen Einwanderung abzuschotten, vor allem gegen illegale Migration. Trump hat zu diesem Zweck Dutzende Verordnungen erlassen und Vorschriften geändert – mit dem Ergebnis, dass die amerikanische Südgrenze praktisch abgeriegelt, das Recht auf Asyl weitgehend ausgehebelt und illegalen Einwanderern in den USA das Leben so schwer gemacht wurde, dass manche Migrantenorganisationen von «Terror» sprechen.

Weniger Menschen ausschaffen

Biden versucht nun, all das Stück für Stück zurückzudrehen. Nur wenige Stunden nach seiner Vereidigung am 20. Januar unterzeichnete er mehrere Dekrete, in denen er unter anderem den Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko stoppte und ein von Trump ausgesetztes Programm wieder aufnahm, das jungen Einwanderern ein Bleiberecht gibt. Biden wies zudem die bei Migranten gefürchtete Grenzschutzbehörde ICE an, künftig weniger Menschen auszuschaffen, bis die Regierung neue Regeln für Deportationen ausgearbeitet hat. Ein Gericht in Texas hat diese Anweisung allerdings wieder gekippt, ICE schiebt nach wie vor Menschen ab.

Ausserdem hat Biden Alejandro Mayorkas zum Minister für Heimatschutz ernannt – den ersten Latino und Flüchtling in diesem Amt. Mayorkas kam 1960 als Einjähriger aus Kuba in die USA. Er soll jetzt aus dem Department of Homeland Security, das unter Trump de facto ein Ministerium zur Abwehr und Abschiebung von Migranten war, wieder ein funktionierendes Einwanderungsressort machen.

In Mexiko harren 60’000 Menschen in elenden Verhältnissen aus.

Allerdings kann oder will auch Biden offenbar nicht alle Barrieren, die Trump Einwanderern in den Weg gestellt hat, einfach per Federstrich wieder einebnen. In den Dekreten, die der Präsident am Dienstag unterschrieb, werden die zuständigen Behörden zunächst einmal nur angewiesen, bestimmte Massnahmen aus der Trump-Zeit zu «überprüfen». Das gilt zum Beispiel für die höchst umstrittene Praxis, Asylbewerber statt in den USA in Mexiko darauf warten zu lassen, bis ihr Antrag entschieden ist. Das hat dazu geführt, dass dort mehr als 60’000 Menschen in elenden Verhältnissen ausharren.

Biden hat zwar verfügt, dass keine neuen Bewerber mehr in dieses sogenannte «Remain in Mexico»-Programm aufgenommen werden. Doch diejenigen, die bereits erfasst sind, müssen weiter in Mexiko bleiben. Ebenso bleiben die Abkommen vorerst in Kraft, die Trump mit zentralamerikanischen Staaten geschlossen hat. Sie erlauben es der US-Regierung, illegale Einwanderer in diese Länder abzuschieben.

Biden will das ändern, der Erlass, den er dazu am Dienstag unterschrieb, war aber eher vage. Zudem dürfen die US-Grenzschutzbehörden weiterhin illegale Migranten, die sie aufgreifen, umgehend wieder nach Mexiko ausweisen. Diese Schnellabschiebungen wurden wegen der Corona-Pandemie eingeführt, um das Infektionsrisiko in den Grenzstationen zu senken.

Joe Biden hat den Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko gestoppt. Das Bild zeigt die Mauer am Rand der mexikanischen Stadt Tijuana. Foto: Keystone

Dass die zweite Runde von Dekreten zur Einwanderungspolitik weniger aggressiv ausfällt als die erste, hat mit Realitätssinn zu tun, aber auch mit politischer Vorsicht. Die Zahl der Festnahmen illegaler Einwanderer im Südwesten der USA ist im letzten Quartal 2020 wieder auf mehr als 70’000 pro Monat gestiegen. Fachleute glauben, dass viele Migranten hoffen, unter einer Biden-Regierung leichter in die USA gelangen zu können als unter der Trump-Regierung. Biden hingegen hat politisch keinerlei Interesse, sich von den Republikanern vorwerfen zu lassen, er habe Amerikas Grenzen für unkontrollierte Migration geöffnet. Ganz zu schweigen davon, dass es mitten in der Pandemie äusserst schwierig wäre, Zehntausende zusätzliche Migranten in den Vereinigten Staaten unterzubringen und zu versorgen.

Immerhin versucht Biden, einen der gröbsten Verstösse der Trump-Regierung gegen Anstand und Menschlichkeit wieder gutzumachen: die Trennung von illegal über die Grenze gekommenen Familien. Trump hatte diese drakonische Praxis im Sommer 2017 angeordnet, um Einwanderer abzuschrecken. Im Chaos der US-Bürokratie sind Hunderte Kinder buchstäblich verloren gegangen, sie wurden irgendwo in den USA untergebracht, während ihre Eltern deportiert wurden. Das sei, so sagte Biden am Dienstag, «eine moralische und nationale Schande» (mehr zum Thema: Das Prinzip Würde ist zurück).