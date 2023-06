US-Präsident Joe Biden sorgte am Ende einer Rede an einem Anlass für mehr Sicherheit vor Waffengewalt für Verwirrung. Der 80-Jährige beendete die Rede mit «God save the Queen, man». «God Save the Queen» ist die Nationalhymne des Vereinigten Königreichs, wenn die regierende Monarchin weiblich ist. Zudem ist es auch der Titel eines Songs der englischen Punkband Sex Pistols. Biden hielt die Rede an einem Anlass für mehr Sicherheit vor Waffengewalt. Was der Präsident mit der Aussage gemeint hat, ist unklar.