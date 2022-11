An der Schüss in Biel – Biber stauen mitten in der Stadt einen Flussarm An der Schüss in Biel haben es sich Biber gemütlich gemacht. Um Überschwemmungen zu vermeiden, zapft ihnen die Stadt nun das Wasser ab.

Biber erobern die Stadt Biel: In einem Seitenarm der Schüss in Biel haben sich seit einiger Zeit mehrere der Grossnager häuslich eingerichtet und einen Damm gebaut. Die Stadt freut sich über die Neuzuzüger, muss aber gleichzeitig auch dafür sorgen, dass allfällige Hochwasser trotz des neuen Biberbaus abfliessen können, wie sie in einem Communiqué vom Mittwoch schreibt.

Damit dies geschieht, darf das durch die Biber gestaute Wasser nicht zu hoch sein. In Zusammenarbeit mit der Wildhut baut die Stadt daher eine sogenannte Dammdrainage.

Dank dieser Massnahme können die Biber bis auf Weiteres in ihrem Bau bleiben und ihren Beitrag zur Förderung der Biodiversität in der Stadt leisten. Mit ihren Stau- und Grabarbeiten schaffen die Biber besonders vielfältige Lebensräume, beispielsweise für Insekten, aber auch für Vögel und Amphibien.

