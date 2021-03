Schnappschuss in Thun – Biber auf gemütlichem Aareschwumm mitten in der Stadt Ein Exemplar des Nagetiers wurde von unserem Fotografen beim Rathausplatz abgelichtet.

Der Biber auf seinem Aareschwumm mitten in Thun. Foto: Christoph Gerber

Dass der Biber mitten in Thun auftaucht, ist nichts Neues: So tummelte sich der Nager auch schon diverse Male auf dem Mühleplatz. Trotzdem ist dieser Schnappschuss unseres Fotografen, der den Biber beim gemütlichen abendlichen Schwumm in der Aare abgelichtet hat, alles andere als alltäglich.