Reichster Mensch der Welt – Bezos verkauft Amazon-Aktien für fast 2 Milliarden Dollar Der Chef des weltgrössten Internethändlers macht erneut Aktien zu Geld.

Jeff Bezos, Amazon-Chef, macht immer wieder in grösserem Stile Aktien zu Geld. (Archivbild) Keystone

Amazon-Chef Jeff Bezos hat in dieser Woche Aktien seines Konzerns im Wert von fast 2,0 Milliarden Dollar verkauft. Das ging am Mittwoch aus Mitteilungen an die US-Börsenaufsicht SEC hervor.

Bezos hatte in jüngerer Vergangenheit schon mehrmals in grösserem Stile Amazon-Aktien zu Geld gemacht. Im Februar und November 2020 trennte er sich von Papieren im Wert von insgesamt über sieben Milliarden Dollar.

Der 57-Jährige Unternehmer gründete Amazon 1994 und ist bis heute grösster Einzelaktionär des weltgrössten Internethändlers. Amazon hatte zuletzt einen Börsenwert von 1,65 Billionen Dollar.

Mit einem geschätzten Vermögen von über 190 Milliarden Dollar ist Bezos laut «Forbes» und «Bloomberg Billionaires» der reichste Mensch der Welt. Bezos will die Konzernleitung bei Amazon im dritten Quartal abgeben und dann geschäftsführender Verwaltungsratspräsident des Konzerns werden.

SDA/chk

