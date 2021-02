Sicherheit von Atomkraftwerken – Beznau und Gösgen sind vor Hochwasser geschützt Für die Atomaufsicht des Bundes, Ensi, zeigen neue Daten zu Extremhochwasser an der Aare, dass Beznau und Gösgen sicher sind. Trotzdem müssen die Betreiber ihre Sicherheitsanalysen überarbeiten. Martin Läubli

Das Atomkraftwerk Beznau und die Aare.

Die Sicherheit der Kernkraftwerke in der Schweiz wird seit der Nuklearkatastrophe in Fukushima vor gut zehn Jahren in einem neuen Licht gesehen. Seit Jahren steht die Diskussion im Fokus, ob die Anlagen bei extremen Hochwasserereignissen sicher sind. Nun legt der Bund eine neue Studie vor, welche die Hochwassergefährdung im Einzugsgebiet der Aare beurteilt. Dabei geht es auch darum, mit welchen Folgen die Kernkraftwerke Gösgen und Beznau und das stillgelegte AKW Mühleberg bei extremem Hochwasser im Einzugsgebiet der Aare rechnen müssen.

Für die Atomaufsicht Ensi zeigt der Bericht, dass die Sicherheit für die Kernkraftwerke auch bei einem extremen 10’000-jährigen Hochwasserereignis gewährleistet ist. «Der Sicherheitsnachweis ist auch für stärkere Ereignisse als in der Studie aufgezeigt wird gewährleistet», sagt Marc Kenzelmann.

Das Ensi hatte bereits nach dem Unfall in Fukushima von den Betreibern der Kernkraftwerke einen Nachweis angefordert, ob die Anlagen bei einem extremen Hochwasser sicher sind. Die Lage des Wasserspiegels liegen gemäss Ensi in einem «ähnlichen Bereich wie bei den bereits vorliegenden Gefährdungsanalysen». Das AKW Gösgen müsste gemäss der Studie bei einem 10 000-jährigen Ereignis beim Notstandsgebäude mit einer Überflutungshöhe von 65 Zentimetern rechnen. Bei Beznau würde die Überflutung 38 Zentimeter betragen. Bei beiden Standorten sind gemäss der Studie Verstopfungen durch Schwemmholz und Geschiebe relevant.

Die Schweizerische Energiestiftung hatte die früheren Gefährdungsanalysen als zu optimistisch und unvollständig kritisiert. Die Gefahr durch Schwemmholz, Baumstämme und Schlamm, welche die Flusssohlen füllten und Wehre verstopften, werde unterschätzt. Diese Faktoren hat die vorliegende Studie nun berücksichtigt.

Detailuntersuchungen nötig

Grosse Unsicherheiten gibt es jedoch bei morphologischen Prozessen wie Rutschungen zum Beispiel an den Flussufern der Aare. Hier konnten nur «vereinfachte Annahmen» getroffen werden, heisst es im Bericht. Die Atomaufsicht Ensi empfiehlt deshalb den Betreibern der Kernkraftwerke, in dieser Hinsicht Detailuntersuchungen vorzunehmen.

Für die Betreiber der betroffenen Kernkraftwerke gilt es nun, aufgrund der neuen Grundlagen ihre Sicherheitsanalysen zu überarbeiten. Das Forschungsinstitut WSL in Birmensdorf hat den Bericht «Extremhochwasser an der Aare» koordiniert. Beteiligt waren die Bundesämter für Umwelt und Energie, Meteo Schweiz, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz sowie die Atomaufsicht Ensi. Die Studie basiert auf langjährigen Niederschlags- und Abflussreihen von 50 Standorten entlang der Aare. Aufgrund dieser Daten konnten Berechnungen und Simulationen zu extremen Hochwassern gemacht werden.