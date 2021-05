Leserreaktionen – «Bewusstes Konsumverhalten gefordert» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Hier unter anderem zu den Folgen einer Annahme der beiden Agrarinitiativen.

Die Annahme der beiden Agrarinitiativen verlange von den Konsumentinnen und Konsumenten ein Umdenken beim Einkaufen sowie das Vermeiden von Food-Waste. Getty Images

Zu «Was ‹Bio für alle› kosten könnte»

Ich als überzeugter Biobauer unterstütze die Ziele der Agrarinitiativen. Allerdings erfordert die Erreichung auch ein bewussteres Konsumverhalten. Eine Annahme der Initiativen bei gleichbleibendem Einkaufsverhalten führt zu höheren Importen von Billignahrungsmitteln aus dem Ausland. Bereits heute müssen Betriebe, die Direktzahlungen erhalten, verantwortungsvoll mit Pflanzenschutzmitteln und mit Antibiotika umgehen. Wer den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln aber ganz ablehnt, kann mit dem Kauf von Schweizer Bioprodukten die Erzeugung von Lebensmitteln ohne chemische Pflanzenschutzmittel direkt bewirken. Aber das Wichtigste ist, saisonal und regional einzukaufen, Lebensmittel mit Wertschätzung zu behandeln und so Food-Waste vermeiden. David Perreten, Feutersoey

Nur weiter so. In 20 bis 30 Jahren kommen die Konsumenten auf den Knien zu den verbleibenden Bauern, um nach Nahrungsmitteln zu fragen. Es sei denn, die Grundnahrungsmittel kommen vorwiegend aus dem Ausland, wo niemand fragt, wie diese angebaut wurden. – In der Not frisst der Teufel fliegen. Hans König, Häusernmoos

Zu «Diese Wut tut dem Fussball gut»

Der ausnehmend gute Artikel von Florian Raz tat mir gut bis ins Innerste. Schade, dass ein Aspekt der Fussballgeschichte nur am Rande gestreift wurde, nämlich der Menschenhandel. Was soll die Ablösungssumme von 222 Millionen für einen Spieler, nur gerade weil der Spieler selbst von keinem Club kurzgehalten wird, ist das Verdikt nicht Menschenhandel. Ansonsten sind sämtliche Voraussetzungen gegeben, um etwas vom Verwerflichsten, was die Menschheit ersonnen hat, beim Namen zu nennen: Menschenhandel, Sklaverei. Urteilen, ob die farbenfrohe Gesellschaft der Fussballer nur im Entferntesten eine zu repräsentierende Nation vertritt, überlasse ich gern dem geneigten Zuseher. Hauptsache, es wird im allergrössten Stil mit Menschentransferhandel auf grenzwertige Art und Weise übermässig Geld verdient. Jens Sidselrud, Oberhofen

Zu «Sonderstaatsanwalt stolpert bei Fifa-Ermittlungen über grobe Fehler»

Wenn ich versuche, die Puzzleteile, die in den Medien publiziert werden, zusammenzusetzen, kommt bei mir die Frage auf: Wurde Michael Lauber demontiert, weil er bei der übermächtigen Fifa nicht spurte? Eines ist mir klar, es wird recht schwierig werden, einen neuen Bundesanwalt zu finden, der einigermassen den Anforderungen entspricht und auch noch der Fifa in deren fragwürdigen Kram passt. Hans Menzi, Thun

Ein weiser Entscheid, dass da nicht weiter gegen Gianni Infantino ermittelt werden darf. Das hat die Bundesanwaltschaft davor bewahrt, sich einmal mehr bis auf die Knochen zu blamieren, weil an den Beschuldigungen gegen Gianni Infantino eben wortwörtlich kein Fleisch am Knochen ist. Alles nur eine medial aufgebauschte Hetze wie schon so oft. Medien und Mob wollen ihn einfach versenkt haben, obschon es keinerlei Beweise für Verfehlungen von Gianni Infantino gibt. Da gibt es auch Parallelen und ein Déjà-vu zu Sepp Blatter. Da wurde auch eine unglaubliche Hetzkampagne losgetreten, und alle haben auf den eingeprügelt, ohne dass die meisten eigentlich wussten – und sie wissen es auch jetzt noch nicht –, was der eigentlich verbrochen haben soll. Ulrich Feuz, Burgdorf

Zu «Sind Verbrenner tatsächlich sauberer als Elektroautos?»

Als Fahrer eines Elektroautos mit mehr als 500 PS kann ich mitreden. Mein Vorgängerfahrzeug leistete 300 PS und war in der Anschaffung deutlich teurer. Was ich nicht feststellen kann, ist ein grösserer Reifenabrieb. Die Tempolimiten sorgen dafür, dass man eher gemütlich unterwegs ist. Das mit «mehr Feinstaub» ist meines Erachtens geradezu lächerlich, zudem leistet nur der kleinste Teil der E-Fahrzeuge 500 PS. Was ich aber merke: Die Steuerrechnung ist massiv günstiger, praktisch keine Bremsabnützung, kein Auspuff, keine Kupplung, kein Ölwechsel. 80 Prozent des Stroms liefert meine Fotovoltaikanlage. Der Betrieb des E-Autos ist massiv günstiger. Dass die Batterieherstellung zurzeit noch zu wenig umweltfreundlich ist, möchte ich nicht schönreden. Immerhin sieht die Klimabilanz (TCS-Berechnung) nach den bereits gefahrenen 20’000 Kilometern bereits besser aus als beim Vorgängerfahrzeug. Erich Sarbach, Hondrich

Zu «Dieser Prinz sollte sich in Grund und Boden schämen»

Eine Schande, so soll doch Prinz Emanuel von und zu Liechtenstein in den Karpaten den 17-jährigen Braunbären Arthur abgeknallt haben, obschon in Rumänien die Bärenjagd nicht gestattet ist. Dieser Prinz sollte sich in Grund und Boden schämen, hat der keine gescheiteren Hobbys? Eine unbegreifliche Tat aus purer Langeweile. Eine Integration in einen normalen Arbeitsprozess würde ihm guttun. Falls die polizeilichen Abklärungen diese Tat bestätigen, dürfte es für den Prinzen noch sehr ungemütlich werden.Roman Britschgi, Etzelkofen

