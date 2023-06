Blick vom Morgenberghorn auf den Thunersee mit Niesen, Spiez, Leissigen. Für solch spektakuläre Ausblicke muss man nicht um die halbe Welt fliegen, findet Anna vom «Pfeffer»-Team. Foto: Bruno Petroni

Langsam, aber sicher wird es Sommer. Noch bis spätabends draussen sitzen, den Sonnenuntergang geniessen und mit Freunden grillieren. Klingt gut, oder? Spätestens nach den ersten Sommergefühlen lassen auch die Ferienpläne nicht mehr lange auf sich warten. New York, Sansibar oder doch Melbourne?

So schön der Sommer auch ist, was das Reiseverhalten angeht, wird für mich eine Grenze überschritten.

So schön der Sommer auch ist, was das Reiseverhalten angeht, wird für mich eine Grenze überschritten. Während der Pandemie verbrachten viel mehr Schweizerinnen und Schweizer die Ferien im eigenen Land – und es war nicht einmal so übel, ich spreche aus Erfahrung. Davon spürt man heute leider nichts mehr. Und dies, obwohl immer noch Krieg in Europa herrscht, täglich schwerkranke Menschen sterben und sich Naturkatastrophen, Hungersnöte und Armut häufen. Und was machen diese Menschen, die sich von all dem nicht betroffen fühlen? Genau, Ferien auf der ganzen Welt!

Ist dieser Wahn in einer solchen Situation angebracht? Ich sage nicht, dass man gänzlich auf Ferien im Ausland verzichten sollte, aber einmal das eigene Verhalten zu überdenken, würde wohl nicht schaden. Aber nein, es wird auf der ganzen Welt herumgeflogen und Tausende Kilogramm CO₂ ausgestossen, was die Fluggäste anscheinend auch nicht gross zu kümmern scheint. Die Folge davon: immer mehr Naturkatastrophen und Hitzewellen, sprich immer mehr Leid und Elend.

Ich finde, man kann die schwierige Situation auch als Motivation ansehen, um in diesem Jahr Neues auszuprobieren.

Das tönt jetzt vielleicht alles sehr pessimistisch. Doch so ist es nicht, ich finde, man kann die schwierige Situation auch als Motivation ansehen, um in diesem Jahr Neues auszuprobieren. Auch ich möchte mich auf Unbekanntes einlassen und vor allem alles viel mehr schätzen. Es ist nicht selbstverständlich, dass man jeden Tag gesund aufstehen kann, nicht an Hunger leidet und in Frieden lebt.

Um das einzusehen, muss man keine Weltreise machen. Es zählt vielmehr, dass man im Hier und Jetzt lebt und jeden einzelnen Glücksmoment wahrnimmt. Sei dies das morgendliche Gezwitscher der Vögel, ein Badetag mit der besten Freundin oder die atemberaubende Aussicht, wenn man nach einer Wanderung auf dem Berggipfel steht – all diese Dinge möchte ich in diesem Sommer erleben. Und zwar ganz bewusst erleben und geniessen. Warum also immer in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah ist?

Mehr Gedanken vom «Pfeffer»-Team Wann wird man erwachsen? Erwachsen oder nicht? Das bestimmen die SBB

«Pfeffer» In der Rubrik «Pfeffer» publizieren Jugendliche seit 1997 im Thuner Tagblatt Berichte, deren Themen sie selber bestimmen und umsetzen. Redaktor Marco Zysset betreut das Team. Instagram: @pfaeffer Anna Zimmermann Anna Zimmermann (15) aus Steffisburg ist Gymnasiastin. Hobbys: Klarinette spielen, Tanzen, Joggen, Lesen, Schreiben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.