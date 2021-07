Brand in Berner Mehrfamilienhaus – Bewohner warteten auf ihrem Balkon auf die Feuerwehr Am frühen Montagmorgen brannte es an der Stauffacherstrasse in Bern. Die Feuerwehr evakuierte mehrere Personen aus ihren Wohnungen. Verletzt wurde niemand.

Mehrere Personen mussten von ihren Balkonen gerettet werden. Foto: PD/Schutz und Rettung Bern

Am Montag um 4 Uhr morgens brannte es in einem Mehrfamilienhaus an der Stauffacherstrasse in Bern. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fanden sie mehrere Personen vor, die auf den Balkonen standen und auf Hilfe warteten. Schwarzer Rauch drang hinter ihnen aus den Fenstern.

Die Berufsfeuerwehr begann mit der Evakuation über die Autodrehleiter und bekämpfte den Brand in der betroffenen Wohnung durchs Treppenhaus. Der Brand war rasch gelöscht und es konnte verhindert werden, dass sich das Feuer auf weitere Wohnungen ausbreitet, wie es in einer Mitteilung von Schutz und Rettung Bern heisst.

Die Sanitätspolizei kontrollierte 22 Personen auf Rauchgasintoxikation. Niemand musste hospitalisiert werden.

Mehrere Wohnungen sind unbewohnbar. Einzelne Personen können bei Freunden oder Verwandten untergebracht werden. Für alle anderen werden alternative Unterkünfte gesucht. Zur Brandursache wurden Ermittlungen durch Spezialisten der Kantonspolizei Bern aufgenommen.

PD/flo

