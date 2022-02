Jungfraubahn, V-Bahn, Eiger-Express – Bewilligungsverfahren damals und heute Könnte die Jungfraubahn mit den heutigen Bewilligungsverfahren gebaut werden? Dies untersuchte Maturandin Stephanie Gartenmann, zu lesen im «Jahrbuch des Uferschutzverbands». Peter Wenger

Postkarte aus den Anfangszeiten der Jungfraubahn, die 1912 den Betrieb aufnahm. Foto: PD/Staatsarchiv Bern

Jahr für Jahr gelingt es dem Redaktionsteam – Gisela Straub, Sibylle Hunziker und Stefan Seiler – im «Jahrbuch des Uferschutzverbands» eine Vielfalt spannender Geschichten zu präsentieren. Themen, die unseren Lebensraum rund um die beiden Seen im Oberland gestalten, verändern und zudem werden lassen, was er eigentlich schon ist: einmalig. Fragen zum Tourismus und zu seiner Entwicklung begegnen uns fast täglich. So stellte Stephanie Gartenmann als Maturantin am Gymnasium Interlaken die Frage in den Raum: «Wäre es möglich, die Jungfraubahn mit den heutigen Bewilligungsverfahren noch zu bauen?»