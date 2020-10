Fall Urwyler – Bewegung in Sicht Die Anwälte des Inselspitals und der Ärztin Natalie Urwyler haben ein Zeitfenster bis Mitte Dezember vereinbart, um eine Schlichtung des Konfliktfalls einzufädeln. Jürg Steiner

Strahlt Zuversicht aus, dass sie mit dem Inselspital doch noch eine Lösung findet: Die kämpferische Ärztin Natalie Urwyler. Foto: Nicole Philipp

Normalerweise finden Verhandlungen vor der Schlichtungsstelle hinter verschlossenen Türen statt. Aber die Journalistin Mirjam Spreiter, Korrespondentin des Schweizer Fernsehens in Bern, erhielt am Mittwoch mit dem Verweis auf öffentliches Interesse, jedoch ohne Kamera, Zugang zu einer brisanten Sitzung. Die Ärztin Natalie Urwyler und ihr Anwalt Rolf P. Steinegger trafen sich mit dem Anwalt der Insel Gruppe, Jörg Zumstein, zu einer Schlichtungsverhandlung im Fall Urwyler.

Die Anästhesie-Ärztin Urwyler war am Inselspital auf dem Weg zu einer wissenschaftlichen Karriere, als sie 2014 nach der Rückkehr aus ihrem Mutterschaftsurlaub entlassen wurde. Sie klagte mit Verweis auf das Gleichstellungsgesetz und erhielt 2018 vor dem Berner Obergericht recht. Die Insel Gruppe akzeptierte das landesweit beachtete Urteil, gab Urwyler aber nicht wieder eine Anstellung, sondern stellte sie frei. Seither zahlt ihr die Insel die Differenz zum Lohn für ihre heutige Anstellung in einem Walliser Regionalspital.

Im Frühsommer dieses Jahres deponierte Natalie Urwyler ein Schlichtungsgesuch, in dem sie – ebenfalls mit Verweis auf das Gleichstellungsgesetz – für die entgangene wissenschaftliche Karriere eine Schadenersatzsumme von fünf Millionen Franken geltend macht. Uwe Jocham, Direktionspräsident der Insel Gruppe, erklärte darauf in dieser Zeitung, er sehe keine Möglichkeit mehr für eine einvernehmliche, aussergerichtliche Einigung mit Urwyler.

Journalistin Spreiter nahm nun aber in der Schlichtungsverhandlung andere Signale wahr, wie sie in ihrem TV-Beitrag festhält. Die beiden Konfliktparteien bestätigen auf Anfrage, dass sie sich auf eine Sistierung des Verfahrens bis Mitte Dezember verständigten, um über eine aussergerichtliche Schlichtung zu verhandeln. Während das Inselspital nicht weiter Stellung nehmen will, präzisiert Urwylers Anwalt Rolf P. Steinegger, dass eine Idee seiner Mandantin bei den Insel-Vertretern auf Interesse gestossen sei. Natalie Urwyler schlug vor, einen Teil des von ihr verlangten Schadenersatzbetrags einer Institution zur Verfügung zu stellen, damit diese an der Insel Frauenförderungsprojekte aufgleist.

Zwar lägen die Vorstellungen der beiden Parteien nach wie vor weit auseinander, aber Steinegger taxiert es als positiv, «dass nun endlich etwas Bewegung in die Sache kommt».