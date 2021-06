Eishockey-WM – Bewegte Bilder aus der Bubble Auf dramatische Weise schied die Schweizer Nationalmannschaft am Donnerstag an der Hockey-WM aus. Während des ganzen Turniers war der Grindelwalder Hans Boss mit seiner Kamera nahe am Team dabei. Christoph Buchs

Hans Boss interviewt Melvin Nyffeler, den Torhüter der Schweizer Nationalmannschaft. Foto: PD Hans Boss nahe am Geschehen in der Garderobe der Schweizer Mannschaft. Foto: PD Der frühere Videojournalist Hans Boss arbeitet inzwischen im Kommunikationsteam von Swiss Ice Hockey. Foto: PD 1 / 3

«Rrrrrrammon!» Den Mund zu einer Schnute verzogen, legt Tristan Scherwey seinen Kopf in den Nacken und ruft den Namen seines Teamkollegen. «Trrrristann!», hört man das Echo von Ramon Untersander aus der Ferne. Die Teamkollegen grinsen. Rituale, so sagt man, gehören zu den Eigenheiten so mancher Eishockeyspieler. Es ist Samstagabend, 22. Mai. Die Schweizer stehen kurz vor ihrem ersten Einsatz an der Weltmeisterschaft. Die Stimmung in der Garderobe ist fokussiert. Die Vorfreude ist greifbar.

Mittendrin statt nur dabei wähnt sich die TV-Zuschauerschaft. Solch exklusive Einblicke unmittelbar vor einem Spiel gehören im Eishockey nicht unbedingt zum Usus; mancherorts sind Teamgarderoben für Kameras eine verbotene Zone. Nicht bei der Schweizer Nationalmannschaft. «Patrick Fischer ist da locker drauf und sieht den Wert der Nähe, die durch den Zugang entsteht», sagt Hans Boss über den Cheftrainer.