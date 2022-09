Gedenkfeier in Lauterbrunnen – Bewegende Bilder von Martin Stägers Wirken Bei einer Gedenkfeier in der Kirche Lauterbrunnen erinnerten sich Weggefährten an Begegnungen mit Martin Stäger. Vor knapp einem Monat war der Gemeindepräsident ermordet worden. Anne-Marie Günter

Martin Stäger war seit 2014 Gemeindepräsident von Lauterbrunnen. Foto: PD

«Offene Fragen bleiben», sagte Pfarrer Markus Tschanz am Mittwochmittag. Die Gemeinde Lauterbrunnen hatte zu einer Gedenkfeier für Martin Stäger in die Dorfkirche eingeladen. Vor knapp einem Monat war der langjährige Gemeindepräsident ermordet worden. Seine Frau hat die Tat gestanden und befindet sich in Untersuchungshaft.