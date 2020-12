Polizei sucht nach Zeugen – Bewaffneter Überfall auf Apotheke am Eigerplatz Am Dienstagnachmittag hat in Bern ein Unbekannter bewaffnet eine Apotheke überfallen. Der Täter erbeutete Bargeld und flüchtete.

Am Eigerplatz ist eine Apotheke überfallen worden. Foto: Franziska Rothenbuehler

Kurz nach 16.45 Uhr ist am Dienstag am Eigerplatz in Bern eine Apotheke überfallen worden. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Mittwochnachmittag mit. Gemäss aktuellem Kenntnisstand betrat ein Mann, der mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet war, die Apotheke und verlangte Bargeld aus der Kasse. Schliesslich flüchtete der Täter mit der Beute in unbekannte Richtung.

Polizei sucht nach Zeugen

Der gesuchte Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist zwischen 40 und 50 Jahre alt, zirka 175 bis 180 Zentimeter gross, hat eine mittlere Statur und auffallend wenige beziehungsweise helle Augenbrauen. Zum Tatzeitpunkt trug der Unbekannte eine dunkle Regenjacke mit einer Kapuze, eine dunkle, dicke Hose und eine Hygienemaske. Er sprach Berndeutsch.

Die Kantonspolizei Bern sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeugen. Personen, die Angaben zum Täter oder zu dessen Flucht machen oder andere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 638 81 11 zu melden.

PD/msc