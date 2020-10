Polizei sucht Zeugen – Bewaffneter überfällt Bank in Belp Ein Mann hat am Freitag die Valiant Bank an der Bahnhofstrasse in Belp überfallen. Er konnte zu Fuss mit der Beute flüchten.

Ein unbekannter Mann hat am Freitagnachmittag in Belp eine Bank überfallen. Wie die Kantonspolizei Belp mitteilt, betrat der Mann kurz nach 15 Uhr die Valiant Bank an der Bahnhofstrasse in Belp. Er bedrohte die Angestellten mit einer Waffe und forderte Bargeld. Danach flüchtete er mit der Beute zu Fuss in Richtung Friedhofweg. Die Angestellten blieben beim Überfall unverletzt.

Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmassnahmen durch mehrere Polizeipatrouillen blieben bisher ohne Erfolg. Auch Verkehrskontrollen rund um Belp, die grössere Rückstaus verursachten, führten zu keinen Ergebnis.

Der Unbekannte wird laut Mitteilung der Polizei wie folgt beschrieben: Er ist rund 185 bis 190 cm gross,trug zum Tatzeitpunkt eine dunkelblaue Jacke mit Kapuze, schwarze Hosen, schwarze Schuhe mit weiss-schwarzer Sohle sowie eine weisse Hygienemaske.

Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen. Personen, welche Angaben zum Überfall oder zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei unter der Nummer 031 638 81 11 zu melden.

ske/pkb