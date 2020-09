Polizei sucht Zeugen – Bewaffneter Räuber überfällt Raiffeisenbank in Muri Ein Unbekannter überfiel am Dienstagmittag die Raiffeisenbank in Muri. Er floh mit der Beute und wird nun gesucht.

Der Räuber trug zum Zeitpunkt der Tat eine graue Jeans, eine dunkle Weste, einen dunklen Pullover sowie einen dunklen Fischerhut und führte eine weisse Plastiktasche mit sich. Kapo Bern

Die Kantonspolizei Bern erhielt am Dienstagmittag Meldung, dass ein bewaffneter Mann die Raiffeisenbank in Muri überfallen hat. Gemäss ersten Erkenntnissen betrat ein maskierter Mann die Filiale und bedrohte eine Angestellte. Nachdem ihm Bargeld ausgehändigt wurde, ergriff der Unbekannte mit der Beute die Flucht in unbekannte Richtung. Die Angestellte blieb beim Überfall unverletzt.

Trotz der umgehend eingeleiteten Fahndungsmassnahmen ist der Täter derzeit flüchtig. Der Unbekannte ist gemäss ersten Erkenntnissen zirka 40-jährig und etwa 180 cm gross. Er trug zum Zeitpunkt der Tat eine graue Jeans, eine dunkle Weste, einen dunklen Pullover sowie einen dunklen Fischerhut und führte eine weisse Plastiktasche mit sich.

Im Zusammenhang mit dem Überfall sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen. Personen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 638 81 11 zu melden.

ber