Täter bisher nicht gefasst – Bewaffnete überfallen Bijouterie in Gstaad Am Donnerstagmittag wurde ein bewaffneter Raubüberfall auf eine Bijouterie in Gstaad verübt. Verletzt wurde niemand – die Täter sind auf der Flucht. UPDATE FOLGT

Die Kantonspolizei Bern (Symbolbild) war am Donnerstag in Gstaad im Einsatz. Foto: Simon Glauser

Die Meldung ging am Donnerstag kurz vor 12.30 Uhr bei der Kantonspolizei Bern ein: An der Promenade in Gstaad (Gemeinde Saanen) hatte sich ein Raubüberfall ereignet. «Gemäss ersten Erkenntnissen betraten zwei Personen eine Bijouterie durch den Haupteingang. Sie bedrohten mehrere Angestellte, die sich im Geschäft befanden, mit Faustfeuerwaffen und behändigten diverse Wertgegenstände», schreibt die Polizei in einem Communiqué.

Nachdem sie die Beute in ihren Besitz gebracht hatten, flüchteten die Täter mit einem Auto in Richtung Ortsausgang Gstaad. Beim Überfall wurde niemand verletzt. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmassnahmen seitens der Kantonspolizei «konnte die Täterschaft bislang nicht angehalten werden», heisst es in der Mitteilung weiter. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland seien weitere Ermittlungen zu den Ereignissen im Gange.

pkb

Fehler gefunden?Jetzt melden.