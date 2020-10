Neuer Pfarrer in Leissigen – «Bewährtes pflegen, Neues wagen» Am 1. September hat Yves Schilling seine Stelle als Pfarrer der Kirchgemeinde Leissigen-Därligen angetreten. Die geplante Installationsfeier wurde indes wegen Corona verschoben. Sibylle Hunziker

Am 1. September hat Yves Schilling seine Stelle als Pfarrer der Kirchgemeinde Leissigen-Därligen angetreten. Foto: Sibylle Hunziker

«Für die Amtseinsetzung waren Gäste aus der ganzen Schweiz angemeldet», sagt Yves Schilling, seit 1. September Pfarrer der Kirchgemeinde Leissigen-Därligen. «Vorsichtshalber verzichten wir auf den Festgottesdienst.» In Absprache mit den Beteiligten hat der Kirchgemeinderat beschlossen, die Installation auf einen noch nicht bestimmten Termin zu verschieben. Stattdessen wird in der Kirche Leissigen am Sonntag, 25. Oktober, ab 10 Uhr wie gewohnt Gottesdienst gefeiert.

Langer Weg

Pfarrer Schillings Freude an seiner neuen Stelle tuen die Corona-bedingten Turbulenzen keinen Abbruch. +Es ist, als ob wir heimkommen.» Er ist in Ostermundigen aufgewachsen. «Aber in der Freizeit waren wir schon immer zum Thunersee orientiert und haben deshalb hier von jeher Freunde», sagt Schilling. Dass er allerdings auch einmal direkt am See wohnen und arbeiten würde, wurde ihm ebenso wenig in die Wiege gelegt wie das Pfarramt.