Verkehr in Thuner Innenstadt – Bevölkerung soll das Strassenbild mitgestalten Die Stadt Thun will die Verkehrsachsen in der Innenstadt aufwerten. In einer Onlineumfrage kann sich die Bevölkerung einbringen.

Die Einfahrt aus der Oberen Hauptgasse in den Lauitorkreisel. Auch hier ist eine Aufwertung vorgesehen. Foto: Michael Gurtner

Der Gemeinderat will die Verkehrsachsen in der Thuner Innenstadt vom Berntorplatz über die Aarestrasse bis zum Lauitor aufwerten und ein Betriebs- und Gestaltungskonzept erarbeiten. Dies geht aus einer aktuellen Mitteilung der Stadt Thun hervor, in der darauf verwiesen wird, dass der Stadtrat im Sommer 2022 den Planungskredit genehmigte. Das Konzept soll im Dialog mit verschiedenen Anspruchsgruppen entstehen.

«Die Menschen, die sich in der Innenstadt bewegen, hier arbeiten, einkaufen, durchfahren oder ihre Freizeit geniessen, sollen ihre Vorstellungen einbringen können», wird Stadtpräsident Raphael Lanz zitiert. Deshalb führt die Stadt vom 12. April bis zum 7. Mai unter www.dialog.thun.ch eine Onlineumfrage durch, an der alle teilnehmen können. Dabei gibt es unter anderem Jahresabonnements für das Kunstmuseum Thun oder das Bikesharing von Donkey Republic zu gewinnen.

Planungsteam erarbeitet ein Konzept

Die Ideen und Erkenntnisse aus der Onlineumfrage sollen in ein Betriebs- und Gestaltungskonzept einfliessen, das bis Ende 2023 von einem interdisziplinären Planungsteam mit einem Fach- und Sachgremium sowie verschiedenen Anspruchsgruppen erarbeitet werden soll.

Ziel sei es, «die stadträumlichen Qualitäten und die Erreichbarkeit der Innenstadt zu stärken und die Koexistenz aller Verkehrsteilnehmenden zu verbessern». «Wie lassen sich zum Beispiel die Verkehrsströme bei der Einmündung Bälliz in die Freienhofgasse optimal koordinieren?» Das Konzept soll so weit ausgereift sein, dass die Erkenntnisse in konkrete Bauprojekte für die beiden aarequerenden Achsen fliessen sollen.

PD

