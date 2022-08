Für 2026-2029 – Bevölkerung kann sich zu Busverkehr im Süden Berns äussern Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland hat im Hinblick auf das künftige ÖV-Angebot im Süden von Bern drei Studien in die Mitwirkung geschickt. sih/sda

Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland schickt drei Studien zum ÖV-Angebot im Süden Berns in die Mitwirkung. (Archivbild). Foto: Keystone

Änderungen bei der Tangentino-Linie von Belp nach Konolfingen und beim Ortsbus Belp und die Einführung eines neuen Ortsbus in Worb: Diese Änderungen hat die Regionalkonferenz Bern-Mittelland im Rahmen von drei Studien in die Mitwirkung geschickt.

Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland hat im Hinblick auf das künftige ÖV-Angebot im Süden von Bern drei Studien in die Mitwirkung geschickt.

Die Studie zeige Potenzial für einen Ortsbus, der das Angebot in den Worber Quartieren Lindhalde und Sunnhalde verbessere, schreibt die Regionalkonferenz in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Attraktive Verbindungen für Pendlerinnen und Pendler

Das neue Angebot soll in den Hauptverkehrszeiten am Morgen und Abend die Erschliessung Richtung Worb Zentrum im Halbstundentakt bringen. Insbesondere für Pendlerinnen und Pendler entsteht laut Regionalkonferenz eine attraktive Verbindungen aus den Quartieren in die Agglomeration Bern.

Beim bestehenden Ortsbus Belp soll das Konzept angepasst werden, da die Linien 331 und 332 die kantonalen Vorgaben bezüglich Auslastung und Kostendeckungsgrad nicht erfüllen. Ein Weiterbetrieb in der heutigen Form sei nicht sinnvoll, schreibt die Regionalkonferenz.

Die beiden Buslinien übernehmen, zusammen mit dem «Tangento», die Ortserschliessung. Künftig soll das Arbeitsgebiet Hühnerhubel am Morgen und am Abend mit einem Bus bedient werden. Die Taktdichte der Äste Richtung Flughafen sollen reduziert und der Nachfrage angepasst werden.

Mitwirkung bis Anfang November

Auch bei der bestehenden Tangento-Linie gibt es Änderungsbedarf. So soll der «Tangento» künftig in Münsingen über die neue Entlastungsstrasse Nord geführt werden. Damit wird auch das Psychiatriezentrum erschlossen.

Zwischen Rubigen und Belp soll der «Tangento» unter der Woche auch in den Nebenverkehrszeiten und samstags im Halbstundentakt verkehren. Die Buslinie führt von Belp über Rubigen und Münsingen nach Konolfingen. Sie verbindet mehrere regionale Zentren im Süden Berns.

Die drei Studien liegen vom 25. August bis am 6. November zur Mitwirkung auf. Die Regionalkonferenz erstellt alle vier Jahre ein Angebotskonzept für den öffentlichen Regionalverkehr. Im Hinblick auf das Angebotskonzept für die Jahre 2026-2029 hat die Regionalkonferenz nun die drei Studien erarbeitet.

