Viele Geburten und neue Zuzüger – Bevölkerung in Bern wächst so stark wie seit zehn Jahren nicht mehr Ende Juni lebten in der Stadt Bern 145’259 Menschen. Das sind über 800 mehr als zu Jahresbeginn. Seit zehn Jahren war der Zuwachs nicht mehr so hoch.

Beispielsweise hier wohnen die Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger der Stadt Bern: Die Wohnüberbauung Holliger auf dem Areal der ehemaligen Kehrichtverwertungsanlage Warmbächli. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Die Bevölkerungszahl der Stadt Bern ist im ersten Halbjahr dieses Jahres so stark gewachsen wie in den letzten zehn Jahren nie mehr. Der Zuwachs betrug 812 Personen, wie Statistik Stadt Bern am Donnerstag mitteilte.

Ende Juni dieses Jahres zählte die Stadt Bern somit 145'259 Einwohnerinnen und Einwohner. Das Wachstum von 0,6 Prozent kam durch einen positiven Wanderungssaldo von 721 Personen und einen positiven Geburtensaldo von 91 Personen zustande.

Obwohl im ersten Halbjahr 2023 mehr Kinder geboren wurden als in der gleichen Zeitspanne im Vorjahr, zeigt die Entwicklung der Geburtenzahlen im langjährigen Verlauf aber weiterhin nach unten. Statistik Stadt Bern schreibt auch von einer weiterhin rückläufigen Anzahl Todesfälle im Vergleich zu den ersten Halbjahren 2018 bis 2022.

In der Stadt Bern waren am 30. Juni dieses Jahres 109’325 Schweizerinnen und Schweizer (+0,3 Prozent mehr als zu Jahresbeginn) und 34’934 Ausländerinnen und Ausländer (+1,4%) wohnhaft.

SDA/nfe

