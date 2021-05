Beuys’ Hundertster Geburtstag – Beuys machte aus der Basler Fasnacht ein Kunsthappening Jacques Herzog, Pipilotti Rist, Thomas Hirschhorn, Roman Signer, Raphael Hefti und Not Vital erinnern an den Jahrhundertkünstler. Christoph Heim

Ein Wegbereiters moderner Kunst: Joseph Beuys im Jahr 1985 in Paris. Foto: imago images

Ohne Joseph Beuys, der am 12. Mai 1921 geboren wurde, wäre die zeitgenössische Kunst nicht, was sie heute ist. Für Beuys war «Jeder Mensch ein Künstler». Er wollte Kunst in Politik verwandeln und Politik in Kunst. Am besten gelang ihm das mit seiner künstlerischen und ökologischen Intervention in Kassel, wo er zwischen 1982 und 1987 mit seinen Helferinnen und Helfern «7000 Eichen» pflanzte, um die Stadtverwaltung durch eine «Stadtverwaldung» zu ersetzen, wie er sich ausdrückte.

Beuys Einfluss reichte weit über Deutschland hinaus. Auch viele Schweizer Künstlerinnen und Künstler berufen sich in ihrer Arbeit auf ihn oder teilen zumindest gerne ihre Erinnerungen an den charismatischen Jahrhundertkünstler. Wir haben bei einigen nachgefragt. Für den 71-jährigen Basler Architekten und Pritzker-Preisträger Jacques Herzog ist Beuys von anhaltender Aktualität.