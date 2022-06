Thuner Persönlichkeit – «Betty ist jetzt in der Garage zu Hause» Baronin Betty Lambert empfing im Gwatt eine Schar von Gästen mit Rang und Namen. In feierlichem Rahmen überreichte der Enkel Patrick Cramer der Stadt Thun das Gästebuch als Geschenk. Christina Burghagen

Patrick Cramer (l.) und Stadtpräsident Raphael Lanz: Der Enkel der Baronin Betty Lambert hat der Stadt Thun das Gästebuch seiner Grossmutter geschenkt. Foto: Steve Wenger

Wäre Baronin Betty Esther Charlotte Laure Lambert so wankelmütig gewesen wie das Wetter am vergangenen Sonntag, wäre ihr Gästebuch sicherlich dürftiger ausgefallen, als es vorliegt. Denn sie genoss dank ihres vermutlich unerschütterlichen Charakters und ihrer Verschwiegenheit ein hohes Mass an Vertrauen, sei es bei international berühmten Personen, politischen Taktgebern oder hilfesuchenden Freunden.