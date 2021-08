Selbstunfall in Tatroz (FR) – Betrunkener landet mit Auto auf Dach neben Zuglini Ein 21-jähriger betrunkener Lenker kam in der Nacht auf Sonntag in Tatroz (FR) von der Strasse ab und musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden.

Nachdem ein betrunkener Automobilist in Tatroz FR gegen einen Strommasten prallte, konnte der Zugverkehr nur mit reduzierter Geschwindigkeit fortgesetzt werden. Foto: Kantonspolizei Freiburg

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht auf Sonntag in Tatroz FR die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist mit seinem Fahrzeug neben dem Bahn-Gleis auf dem Dach gelandet. Er wurde von der Feuerwehr befreit und in ein Spital gebracht. Den Führerausweis musste er abgeben.

Der 21-Jährige fuhr gegen 00.30 Uhr von Bossonnens in Richtung Remaufens, wie die Kantonspolizei Freiburg am Sonntag mitteilte. Aufgrund seines angetrunkenen Zustandes verlor er in Tatroz die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mehrfach mit der Eisenbahninfrastruktur der Freiburgischen Verkehrsbetriebe TPF.

Unter anderem fuhr er gegen einen Masten der Stromleitung. Schliesslich kam das Autos auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der verletzte Fahrer musste laut Polizei von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden, eine Ambulanz brachte ihn in ein Spital. Die Kantonsstrasse wurde für den Einsatz während dreieinhalb Stunden gesperrt und eine Umleitung wurde eingerichtet. Der Zugverkehr konnte fortgesetzt werden, jedoch nur mit reduzierter Geschwindigkeit. Der Führerausweis des Fahrers wurde beschlagnahmt.

sda/sih

